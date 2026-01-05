5日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数983、値下がり銘柄数458と、値上がりが優勢だった。



個別ではヒーハイスト<6433>、日本精密<7771>がストップ高。ＡＮＡＰホールディングス<3189>、メタプラネット<3350>、協和コンサルタンツ<9647>は一時ストップ高と値を飛ばした。太洋基礎工業<1758>、第一建設工業<1799>、佐藤渡辺<1807>、イチケン<1847>、大成温調<1904>など112銘柄は昨年来高値を更新。大黒屋ホールディングス<6993>、ＡＩストーム<3719>、千代田化工建設<6366>、リミックスポイント<3825>、エブレン<6599>は値上がり率上位に買われた。



一方、クオンタムソリューションズ<2338>、ピクセルカンパニーズ<2743>、日本オラクル<4716>、イー・ロジット<9327>が昨年来安値を更新。ＮＦＫホールディングス<6494>、トレードワークス<3997>、プラコー<6347>、日本フエルト<3512>、レダックス<7602>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

