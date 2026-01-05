ETF売買代金ランキング＝5日大引け
5日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 205884 138.1 45740
２. <1357> 日経Ｄインバ 37803 161.3 5489
３. <1321> 野村日経平均 22421 139.7 53890
４. <1360> 日経ベア２ 19493 148.7 135.0
５. <1540> 純金信託 18573 -18.2 21270
６. <1542> 純銀信託 16751 -34.5 35370
７. <1458> 楽天Ｗブル 12916 142.6 54310
８. <1579> 日経ブル２ 12765 28.2 491.5
９. <1306> 野村東証指数 9478 -31.5 3650.0
10. <1568> ＴＰＸブル 7175 132.1 742.2
11. <2644> ＧＸ半導日株 6523 208.7 2719
12. <1320> ｉＦ日経年１ 6497 1171.4 53730
13. <1329> ｉＳ日経 6139 -20.8 5406
14. <1330> 上場日経平均 5476 1611.3 53960
15. <1398> ＳＭＤリート 4059 61.6 2070.5
16. <1541> 純プラ信託 3748 -50.4 10935
17. <200A> 野村日半導 3367 503.4 2505
18. <1459> 楽天Ｗベア 3334 364.3 221
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3271 163.8 70070
20. <2036> 金先物Ｗブル 2976 -41.9 192600
21. <1326> ＳＰＤＲ 2952 -28.2 63920
22. <314A> ｉＳゴールド 2905 -6.8 329.8
23. <1489> 日経高配５０ 2538 141.3 2895
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2207 109.8 2182.0
25. <1346> ＭＸ２２５ 2197 186.1 53910
26. <1328> 野村金連動 2113 -18.9 16535
27. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 2040 162.2 1084
28. <2244> ＧＸＵテック 1863 2.3 3145
29. <1308> 上場東証指数 1780 42.1 3607
30. <1358> 上場日経２倍 1698 267.5 86580
31. <1545> 野村ナスＨ無 1575 92.5 40100
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1569 207.0 2280
33. <1655> ｉＳ米国株 1500 16.2 779.7
34. <1475> ｉＳＴＰＸ 1352 8.5 359.7
35. <1615> 野村東証銀行 1259 13.2 540.5
36. <2013> ｉＳ米高配当 1251 15537.5 262.3
37. <435A> ｉＦ日本配当 1206 181.8 2457
38. <2559> ＭＸ全世界株 1191 102.6 26420
39. <1673> ＷＴ銀 1120 19.3 10815
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1075 190.5 31020
41. <1571> 日経インバ 1074 513.7 404
42. <1671> ＷＴＩ原油 1073 265.0 2950
43. <2865> ＧＸＮカバコ 950 346.0 1231
44. <2624> ｉＦ日経年４ 920 454.2 5213
45. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 808 87.0 520.3
46. <2513> 野村外国株式 799 778.0 3212
47. <1367> ｉＦＴＰＷブ 791 318.5 57320
48. <2516> 東証グロース 723 16.2 534.6
49. <1356> ＴＰＸベア２ 709 169.6 164.0
50. <1678> 野村インド株 660 134.9 360.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
