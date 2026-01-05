　5日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　205884　　 138.1　　　 45740
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 37803　　 161.3　　　　5489
３. <1321> 野村日経平均　　 22421　　 139.7　　　 53890
４. <1360> 日経ベア２　　　 19493　　 148.7　　　 135.0
５. <1540> 純金信託　　　　 18573　　 -18.2　　　 21270
６. <1542> 純銀信託　　　　 16751　　 -34.5　　　 35370
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12916　　 142.6　　　 54310
８. <1579> 日経ブル２　　　 12765　　　28.2　　　 491.5
９. <1306> 野村東証指数　　　9478　　 -31.5　　　3650.0
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　7175　　 132.1　　　 742.2
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　6523　　 208.7　　　　2719
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　6497　　1171.4　　　 53730
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　6139　　 -20.8　　　　5406
14. <1330> 上場日経平均　　　5476　　1611.3　　　 53960
15. <1398> ＳＭＤリート　　　4059　　　61.6　　　2070.5
16. <1541> 純プラ信託　　　　3748　　 -50.4　　　 10935
17. <200A> 野村日半導　　　　3367　　 503.4　　　　2505
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3334　　 364.3　　　　 221
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3271　　 163.8　　　 70070
20. <2036> 金先物Ｗブル　　　2976　　 -41.9　　　192600
21. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2952　　 -28.2　　　 63920
22. <314A> ｉＳゴールド　　　2905　　　-6.8　　　 329.8
23. <1489> 日経高配５０　　　2538　　 141.3　　　　2895
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2207　　 109.8　　　2182.0
25. <1346> ＭＸ２２５　　　　2197　　 186.1　　　 53910
26. <1328> 野村金連動　　　　2113　　 -18.9　　　 16535
27. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　2040　　 162.2　　　　1084
28. <2244> ＧＸＵテック　　　1863　　　 2.3　　　　3145
29. <1308> 上場東証指数　　　1780　　　42.1　　　　3607
30. <1358> 上場日経２倍　　　1698　　 267.5　　　 86580
31. <1545> 野村ナスＨ無　　　1575　　　92.5　　　 40100
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1569　　 207.0　　　　2280
33. <1655> ｉＳ米国株　　　　1500　　　16.2　　　 779.7
34. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1352　　　 8.5　　　 359.7
35. <1615> 野村東証銀行　　　1259　　　13.2　　　 540.5
36. <2013> ｉＳ米高配当　　　1251　 15537.5　　　 262.3
37. <435A> ｉＦ日本配当　　　1206　　 181.8　　　　2457
38. <2559> ＭＸ全世界株　　　1191　　 102.6　　　 26420
39. <1673> ＷＴ銀　　　　　　1120　　　19.3　　　 10815
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1075　　 190.5　　　 31020
41. <1571> 日経インバ　　　　1074　　 513.7　　　　 404
42. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1073　　 265.0　　　　2950
43. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 950　　 346.0　　　　1231
44. <2624> ｉＦ日経年４　　　 920　　 454.2　　　　5213
45. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 808　　　87.0　　　 520.3
46. <2513> 野村外国株式　　　 799　　 778.0　　　　3212
47. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 791　　 318.5　　　 57320
48. <2516> 東証グロース　　　 723　　　16.2　　　 534.6
49. <1356> ＴＰＸベア２　　　 709　　 169.6　　　 164.0
50. <1678> 野村インド株　　　 660　　 134.9　　　 360.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース