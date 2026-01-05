5日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数328、値下がり銘柄数250と、値上がりが優勢だった。



個別ではワンダープラネット<4199>、フィットクルー<469A>、パワーエックス<485A>、ファインズ<5125>、オンデック<7360>など6銘柄がストップ高。ＷＡＳＨハウス<6537>は一時ストップ高と値を飛ばした。サイエンスアーツ<4412>、ノースサンド<446A>、オンコリスバイオファーマ<4588>、ＳＢＩリーシングサービス<5834>、識学<7049>など10銘柄は昨年来高値を更新。ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>、カルナバイオサイエンス<4572>、ビジュアル・プロセッシング・ジャパン<334A>、グローム・ホールディングス<8938>、プロパティデータバンク<4389>は値上がり率上位に買われた。



一方、グランディーズ<3261>、ＧＭＯコマース<410A>、フツパー<478A>、ポーターズ<5126>、Ｇｌｏｂｅｅ<5575>など9銘柄が昨年来安値を更新。スタメン<4019>、ＬＯＩＶＥ<352A>、ＴＭＨ<280A>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>、リブ・コンサルティング<480A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

