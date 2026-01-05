ETF売買動向＝5日大引け、全銘柄の合計売買代金4795億円 ETF売買動向＝5日大引け、全銘柄の合計売買代金4795億円

5日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前営業日比77.9％増の4795億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同135.9％増の3443億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ日本株配当貴族 <2065> 、ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００ <1593> 、ＮＥＸＴ アセアン好配当ＥＴＮ <2043> 、ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ <2525> 、上場インデックスファンドアジアリート <1495> など96銘柄が新高値。ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> など17銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が8.25％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が6.27％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が5.16％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> が5.07％高、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> が4.53％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は3.28％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は3.23％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1493円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2058億8400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金900億5600万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が378億300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が224億2100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が194億9300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が129億1600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が127億6500万円の売買代金となった。



株探ニュース

