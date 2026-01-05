明日1月6日（火）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは瀬戸朝香、中山秀征、南沙良、出口夏希、一ノ瀬颯、若槻千夏、吉村崇（平成ノブシコブシ）、松井玲奈、津田篤宏（ダイアン）、中川安奈、小宮浩信（三四郎）、福田麻貴（3時のヒロイン）、丹生明里、鈴木奈々。

今年4月に25周年を迎える当番組。今回の新春4時間スペシャルで、新たに番組に加わる“新レギュラーメンバー”をサプライズで発表。“新レギュラー”のヒントはOAの各所に!? 番組冒頭から目が離せない！新春4時間スペシャルをお見逃しなく。

■豪華ゲストが再現VTRに登場！元NHKアナ・中川安奈が体当たりシャワーシーンに挑戦

番組に視聴者から多数寄せられた超おバカな事件の投稿！そんな身近に潜む危険の数々を、豪華ゲストが再現VTRで演じる。

松井が鼻血で詰めたティッシュで大絶叫！炭酸水で大ピンチに陥った女性を福田が演じるほか、折り畳み自転車で恥ずかしい事態に見舞われた女性を丹生が熱演！

「初めて芝居に挑戦しました」と語る元NHKアナウンサーの中川は、濡れた髪にあるものが絡まって大パニックになった女性役で体当たりシャワーシーンに挑戦！料理中に救急搬送された女性を演じる鈴木の「私の演技にNGが出て…」というスタッフへの大クレームにはスタジオ爆笑！

■仰天チェンジ6連発！大減量に成功した男女6人が登場 仰天ハイカロリー飯も続々

大好評企画の「仰天チェンジコンテスト」は6連発！陰で悲しむ息子のために…憧れの彼女のひと言で…推し活のかわいい服を着たくて…6人の男女が驚きの仰天チェンジを果たす。「これ美味しそう」「食べてみたい」とゲストも興味津々の仰天ハイカロリー飯も続々登場。

また、南が「おにぎりにバターを20グラムくらい」乗せるというオリジナルレシピを披露するほか、「芸能界って美味しい差し入れいっぱいあるじゃないですか」 と丹生がダイエットの思い出を明かす。

■羽田空港で起きた航空機衝突事故 乗客乗員379人全員脱出 奇跡の11分を完全再現

VTRで、2024年1月に羽田空港で起きた航空機衝突事故を再現。海上保安庁の機体と日本航空の旅客機が滑走路で衝突、炎上した。日航機の乗客乗員は379人全員無事に脱出。その脱出劇は、世界で「奇跡」と報じられた。

滑走路での衝突はどうして起きたのか？燃える機内では何が起こっていたのか？番組では、飛行機に乗っていた乗客たちへの取材と経過報告書を基に、機内で起きた11分の奇跡をテレビで初めて再現する。

■瀬戸朝香＆一ノ瀬颯の仰天スカウト秘話 鈴木奈々は購入した3億円自宅内を初公開

「私のとっておきの一枚」のコーナーでは、ゲストのレアな写真が登場！瀬戸の幼少期の写真にはスタジオから「かわいい〜！」という歓声が。瀬戸は15歳でスカウトされた時の秘話を語る。出口の子供の頃の写真を見た吉村と津田は、「目がすごい光ってる！」「パワーを感じる」と感心。また、「人前で何かやるのが好きだった」と中山が5歳の頃の写真を振り返るほか、津田が「オカンそっくりですよ。こんな似てたんやと今思った」と驚いた小学校の入学式の写真も公開する。

さらに、ゲストの仰天トークでは、「18歳から頑張って貯めてきた」という鈴木が購入した3億円の自宅の写真を初公開。巨大なリビングやダイニングにスタジオ仰天！一方、「大学の入学式に行く途中でスカウトされた」一ノ瀬が、芸能界に入るきっかけとなった秘蔵エピソードを語る。