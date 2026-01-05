この記事をまとめると ■トヨタの3代目プリウスは大ヒットした勢いでタイの現地生産まで行われていた ■現地ではエアコンの利きが悪いといった弱点あり生産台数は年を追うごとに減少した ■改良がなされたいまは日系HEV自体が当たり前になって街には3代目プリウスが残っている

３代目プリウスはタイでも生産されていた

1997年に世界初の量産HEV（ハイブリッド車）として、初代トヨタ・プリウスがデビューした。いまではHEV＝日本車（あるいはトヨタ）ということが世界的に認知されているが、まさにその第1歩が初代プリウスだ。現行プリウスは5代目となるが、歴代プリウスのなかでも、とくによく売れたのが3代目とされている。世界市場はもちろん、日本国内でもその当時はまだまだHEVのラインアップ数はそれほど多くなく、「HEVに乗りたい」というニーズが世界的にも3代目に集中していた。

3代目は2009年にデビューしたのだが、その前年に発生した資源バブルという事態で世界的にガソリン価格が高騰し、低燃費が武器であったプリウスの知名度が一気に世界へ広がって、登場直後から大ヒットモデルとなった背景がある。3代目プリウスの販売促進をあと押しする数々の追い風も吹いていた影響か、発売1カ月の受注台数が月販目標1万台に対して約18万台となり、納車待ちが最大7カ月になったほどだ。

日本国内、筆者の居住地域や新興国からの中継リポートでも、まだたくさんの3代目プリウスを見ることができる。その3代目は、タイで現地生産されていた過去をもち、チャチェンサオ県のトヨタ・モーター・タイランド・ゲートウェイ工場にて、2010年11月29日より生産開始、30日より販売開始。生産は2015年に終了したが、年別での生産台数は2011年が約7700台、2012年が約5800台、2013年が約940台、2014年が約940台と年々減少していった。

筆者は当時すでにタイの首都バンコクを定期的に訪れるようになっており、3代目プリウスの現地生産がスタートしてからしばらくすると、バンコク市内では3代目プリウスのタクシーを見かける台数も増加。「BEV（バッテリー電気自動車）ってゴルフカートのことでしょ？」などというのがまかり通っていたころなので、HEVタクシーの普及はエコ（エコロジー）を意識した動きと考えていた。

不評を改良で乗り越えて普及する日系HEV

販売当時は、HEVであるプリウスタクシーは話題性十分だったようだが、年間を通じて高温多湿のタイではエアコンの利きが悪いといわれ、その点では評判はよくなかったようだ。当然一般消費者への販売も同じような声が聞かれるだろうから、前述したように、年を追うごとに販売台数が減少していったという流れにも則した話のように考えられる。

現地生産を終了してから10年が経つタイ。その首都バンコクでは日本並みとまではいかないものの、まだまだ3代目が見かけられた。同一車種とは思えないので、複数の3代目プリウス（おもにタクシー）がいまもなおバンコク市内で活躍しているようである。

いまどきのHEVでは当時問題視されていたエアコンの利き具合も改善されており、タイでラインアップされる多くのトヨタ車ではHEVが用意されており、バンコク市内ではトヨタをメインにホンダや日産、三菱といった日系ブランドのHEVが人気となり、街なかを多く走りまわっている。「HEVはエアコンの利きが悪い」とネガティブイメージを一度もたれたタイにおいて、技術の進化でそれを打ち消し、いまではHEVが当たり前のように走っている様子をみると、日系メーカーの優秀性というものを改めて実感させられた。

韓国や中国系メーカーはそれでも、「日本に追いつけ」とばかりにHEVをラインアップに加えてくるが、欧州勢はいまのBEVからHEVへトレンドが変化した状態を現状では、ただ見ているしかないように筆者には映っている。