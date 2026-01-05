今年の「一番マグロ」史上最高値

1月5日午前5時すぎに始まった年始の風物詩、東京豊洲市場のマグロの初競り。

今年の一番マグロは、青森県大間産の243キロのクロマグロです。

その落札価格はなんと史上最高値の5億1030万円となりました。

落札したのは寿司チェーン「すしざんまい」を展開する喜代村で、一番マグロを落札するのは6年ぶりです。

「ひるおび」は、一番マグロが届いた東京都築地の「すしざんまい本店」から生中継。

店頭には大きなクロマグロを一目見ようと、大勢の人でにぎわっていました。マグロの腹には一番マグロの証、「01」の札も付いています。

この243キロのマグロから1万〜1万2000貫くらいの寿司ができるということです。

落札した「喜代村」の木村社長に話を聞きました。

中谷恒幹アナウンサー：

競り落とされたとき、どんなお気持ちでしたか？

すしざんまい運営「喜代村」木村清社長：

良いマグロですからね。でも、お値段がびっくりですよね。大変です。死に物狂いで働かないと。

中谷恒幹アナウンサー：

どうして5億円まで値段が上がったんでしょうか。

すしざんまい運営「喜代村」木村清社長：

これは競りですから相手がいるから上がっちゃう。2人、3人いるとね。しょうがないんですけど。

恵俊彰：

社長、今年はどんな年にしたいですか？

すしざんまい運営「喜代村」木村清社長：

今年は元気があって、明るくて、いい年に！日本国民が全員楽しめるような年にしたいですね。

この一番マグロは解体され、すしざんまいの各店舗に運ばれます。

1人一貫までで、価格は通常と変わらず、大トロ657円・中トロ547円・赤身437円で提供されます。

「一番マグロ」釣ったのは“伝説の漁師”

この一番マグロを釣ったのは、漁師歴45年の伊藤豊一さん（60）。

20代の頃にも一番マグロを釣り上げた経験があり、過去には440キロのマグロを釣った経験もある“伝説の漁師”です。

伊藤さんは取材に

「一番マグロの知らせは朝早かったし、寝ていた。もう夢のごとく突然知らせてもらってただびっくりしました。

（5億円の金額については）全然ピンとこないし、普通の相場からすればもう桁が違うのであまりにもびっくりしてという感じです。」と答えています。

（ひるおび 2026年1月5日放送より）