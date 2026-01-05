ジム×豆腐？

こちらのフィットネスジムで、今人気を集めているプロテインドリンク。その中身は・・・？

【写真を見る】1日2トンの規格外品が『次世代プロテイン』に変身 栄養のプロ注目の「飲む豆腐」“トーフボディ” とは？

「今、豆腐を飲んでいます」

伝統ある阿蘇の豆腐メーカーが挑む食品ロス問題。

そこから生まれた新しい豆腐のカタチを追いました。

熊本の老舗豆腐メーカーの挑戦

熊本県西原村に本社を構える豆腐メーカー田代食品は、1950年の創業以来、素材にこだわった豆腐を食卓に届け続けています。

名物は、創業者・田代庸太郎さんが独自の製法で生み出した、絹ごし豆腐です。

豆腐の革新ともいえる、滑らかな食感と味を実現。

当時、その製法を学ぶため、全国から豆腐職人が訪れていたといいます。

後に天皇陛下への献上品にも選ばれた、由緒ある老舗の味です。

そして今、その伝統を引き継ぐべく奮闘しているのが、孫にあたる田代崚さん、27歳。

田代食品 田代 崚さん「1日の製造量はだいたい10万ピースくらい。出荷先は、九州を中心に関西方面まで」

確固たる地位を築いてきた田代食品。

その伝統の技術をもとに田代さんは、絹ごし豆腐に続く「第2の革新」に踏み出しました。それが・・・

田代 崚さん「飲む豆腐、”トーフボディ”です」

トーフボディって？

伝統の絹ごし豆腐から作られた新感覚のドリンクで、低カロリー、高たんぱく。

豆乳と原料は同じですが、豆腐には、にがりを加える分、カルシウムやミネラルも豊富です。

また、植物由来のため、ヴィーガンやハラールにも対応。健康志向の人たちから注目を集めています。

トレーニングジムも取り入れたトーフボディ

この「トーフボディ」を、プロテインドリンクとして取り入れているのが、菊陽町のパーソナルジム「SOAR（ソア）」です。

トレーナーの白石さんは、栄養コンシェルジュ2つ星の資格を持ち、運動だけではなく、食事面からも体をサポートしています。

そんな白石さんが語る「飲む豆腐」の魅力とは・・・

パーソナルジム 白石翔太さん「普通のホエイプロテインと違って、トーフボディは栄養価が高い。カルシウムや食物繊維とか、炭水化物も一緒に摂れるので、朝食の置き換えとしても活用できる」

ちなみに、気になる味は・・・

ジムの利用者「おいしいです。飲みやすい。豆乳っぽい、きなこっぽい味」

栄養のプロも注目する”飲む豆腐”。

その誕生の裏にあったのは、食品ロスを減らしたいという思いでした。

食品ロス→新商品

田代食品 田代 崚さん「ここら辺が、一日にでる規格外商品になります」

「割れ」や「ヒビ」など、見た目だけの問題で、店頭に並べられない「規格外品」。

田代 崚さん「全部合わせて1日2トン前後出ますね。食べる分は全く問題ない」

その多くが廃棄される現状を変えたい。

そこで田代さんが目を向けたのは、健康食品としての豆腐の可能性でした。

田代 崚さん 「豆腐の良い所を体感してもらう。それを突き詰めていったら、飲む豆腐に辿り着いた」

液体状にするため、規格外の絹ごし豆腐を有効活用。

そして、味はもちろん、さらにこだわったのが、賞味期限です。

賞味期限は驚きの「1年」

一般的な豆腐の賞味期限は約1週間程度ですが・・・

田代 崚さん「トーフボディは1年。延ばすために殺菌の仕方を色々考えた」

豆腐製品の弱点である賞味期限を克服したことで、長距離輸送が可能に。その結果、海外からも注目されています。

田代 崚さん「香港であったりアメリカであったり、いろんな所から輸出の話はいただいている」

捨てられるはずだった豆腐が、世界の健康を支える商品に。

田代 崚さん「豆腐の可能性をもっと見出していきたい」

現在、新商品第2弾を考案中という田代さん。

伝統から革新へ。その挑戦は、これからも続きます。