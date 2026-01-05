¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É6¥«¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤òÈóÆñ
¡ÊCNN¡Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥Á¥ê¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î6¥«¹ñ¤Ï4Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬3ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î·³»ö¹¶·â¤òÈóÆñ¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤¬¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
6¥«¹ñ¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñºÝË¡¤Î´ðËÜ¸¶Â§¡¢ÆÃ¤Ë¹ñÏ¢·û¾Ï¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿ÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤ª¤è¤ÓÉðÎÏ¤Ë¤è¤ë°Ò³Å¤Î¶Ø»ß¡¢ÆÈÎ©¹ñ²È¤Î¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚÊÝÁ´¤ÎÂº½Å¡×¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡Ö³°Éô¤«¤é¤Î´³¾Ä¡×¤Î¤Ê¤¤´íµ¡²ò·è¤òµá¤á¤¿¡£
6¥«¹ñ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¡Ö°ÂÁ´¤ÇÅ¬ÀÚ¤«¤Ä¸ÌÀ¤ÊÀ¯¸¢°Ü¹Ô¡×¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¡Ö±¿±Ä¡×¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢³°¹ñ¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¯ÉÜÅý¼£¡×¤Î»î¤ß¤Ë·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
À¼ÌÀ¤Ï¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÌ±¼«¿È¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÊñ³çÅª¤ÊÀ¯¼£¥×¥í¥»¥¹¤Î¤ß¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤òÂº½Å¤¹¤ëÌ±¼çÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ò·èºö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë6¥«¹ñ¤Ï¡¢¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤ä²ÃÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤Î´ËÏÂ¤ÈÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ°Ý»ý¡×¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤òµá¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÅ·Á³»ñ¸»¤Î³°Éô¤Ë¤è¤ë¼ýÃ¥¡×¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎËÉÙ¤ÊÀÐÌý»ñ¸»¤ò¾¸°®¤·¡¢À©ºÛ²¼¤Ë¤¢¤ëÆ±¹ñ¤ÎÀÐÌý»º¶ÈºÆ·ú¤Î¤¿¤á¤ËÊÆ¹ñ´ë¶È¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤òÂ¥¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£