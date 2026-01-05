【マクドナルド】「塩キャラメルアーモンドパイ」が初登場! 定番人気の生チョコクリームパイも
日本マクドナルドは1月7日より、大人気ホットスイーツ「とろけるホットパイ」の「生チョコクリームパイ」(単品220円〜)と初登場の「塩キャラメルアーモンドパイ」(単品220円〜)を、全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。
「とろけるホットパイ」
「生チョコクリームパイ」は、チョコレートと生クリームを使用した生チョコクリームの甘さとほろ苦さが絶妙なバランスのホットパイ。ココアパウダーを練り込んだサクサクのパイ生地に包まれる生チョコクリームを楽しめる。
「生チョコクリームパイ」(単品220円〜)
「塩キャラメルアーモンドパイ」は今年初登場となる。「とろけるホットパイ」シリーズで史上初となるクリームが3層仕立てになったホットパイで、3種類のクリームと食感のバランスがマッチし、ひと口ごとに違ったおいしさを楽しめる。
アーモンドクリームには香ばしいクッキーと細かく砕いたアーモンドダイスが散りばめられ、ほんのり塩味がアクセントの塩キャラメルクリームと、濃厚なキャラメルフィリングが詰まった一品。
「塩キャラメルアーモンドパイ」(単品220円〜)
数量限定パッケージ
「とろけるホットパイ」
「塩キャラメルアーモンドパイ」(単品220円〜)
数量限定パッケージ