PS5、PS4、Switchタイトル対象「スクエニ HOLIDAY SALE Part 2」開催「オクトラ」「キンハー」シリーズのセットなどがお得！
スクウェア・エニックスは、PlayStation Store、ニンテンドーeショップ、マイニンテンドーストアにて「スクエニ HOLIDAY SALE Part 2」を開始した。期間は1月21日まで。
本セールでは、「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版」の割引率が60%にアップするほか、「オクトパストラベラー」+「オクトパストラベラーII」バンドル、「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」といったお得なセット商品がラインナップに登場する。
なお、タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がある。また、セール内容は予告なく変更になる場合があるため、購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認してほしい。
□「スクエニ HOLIDAY SALE Part 2」のページ
セール対象タイトルピックアップ【セール対象タイトルピックアップ】
KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE（60％OFF）
ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版（60%OFF）
ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター（50%OFF）
「オクトパストラベラー」+「オクトパストラベラーII」バンドル（40%OFF）
FANTASIAN Neo Dimension（50%OFF）
ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター（20%OFF）
