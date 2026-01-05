【スクエニ HOLIDAY SALE Part 2】 期間：1月21日まで

　スクウェア・エニックスは、PlayStation Store、ニンテンドーeショップ、マイニンテンドーストアにて「スクエニ HOLIDAY SALE Part 2」を開始した。期間は1月21日まで。

　本セールでは、「ドラゴンクエストモンスターズ3　魔族の王子とエルフの旅　マスターズ版」の割引率が60%にアップするほか、「オクトパストラベラー」+「オクトパストラベラーII」バンドル、「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」といったお得なセット商品がラインナップに登場する。

　なお、タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がある。また、セール内容は予告なく変更になる場合があるため、購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認してほしい。

セール対象タイトルピックアップ

KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE（60％OFF）

ドラゴンクエストモンスターズ3　魔族の王子とエルフの旅　マスターズ版（60%OFF）

ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター（50%OFF）

「オクトパストラベラー」+「オクトパストラベラーII」バンドル（40%OFF）

FANTASIAN Neo Dimension（50%OFF）

ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター（20%OFF）

(C) SQUARE ENIX
(C) Disney. (C) Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
(C) SQUARE ENIX　ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
(C) MISTWALKER/SQUARE ENIX