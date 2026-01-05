Mr.Children、『リブート』で約22年ぶりにTBS日曜劇場の主題歌担当！
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する1月18日スタートの日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の主題歌が、Mr.Childrenの新曲「Again」が決定。Mr.Childrenが日曜劇場の主題歌を担当するのは2004年4月期の『オレンジデイズ』の「Sign」以来、約22年ぶりとなる。
【写真】永瀬廉＆藤澤涼架、バディ役で出演決定！
本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していくエクストリームファミリーサスペンス。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。
そんなスピード感あふれる本作の主題歌となるMr.Childrenの新曲「Again」のレコーディングには、ピアノで小林武史が参加。さらに、山本拓夫（Sax）、四家卯大（Cello）、Udai Shika Stringsが、バンド4人が探求し続ける「音楽の無限の可能性」に新たな輝きを注ぎ込み、研ぎ澄まされながら常に進化を続けるミスチルサウンドとして結実した楽曲が完成した。
本日1月5日より主題歌「Again」が使用された新ドラマ映像が公開され、初回放送内で主題歌として解禁される。
Mr.Childrenの桜井和寿は、「ハラハラと展開し続ける物語に引き込まれ、夢中で脚本を読ませていただきました。『緊張感』『スピード感』『憂いと強さ』それから『希望』 このドラマを構成する大切な要素を、音楽の中でも大切に表現しました。自分はまだ物語の結末を知らず、今はただただ放送が楽しみです」とコメント。
プロデュース・東仲恵吾は「本作の主題歌を今回、Mr.Childrenの皆様に手がけていただくことができました。長きにわたり、日本の音楽シーンの第一線で“人が生きる意味”や“希望のありか”を問い続けてこられたMr.Childrenだからこそ、この物語を託したい。その想いで、企画書と台本をお渡ししました」と経緯を説明。
「物語の奥深くまで読み込み、咀嚼したうえで頂いたその楽曲は、絶望の底に突き落とされながらも、それでも前を向こうとする主人公の心。かすかな希望、家族への揺るぎない愛、そして一人の人間として立ち上がる覚悟、そのすべてを力強く内包した一曲でした」と楽曲について語った。
そして「映像と重なった瞬間、このドラマの世界観を確実に何倍にも広げてくれました。登場人物たちの感情を代弁し、時に抱きしめ、時に背中を押してくれる。作品そのものを導いてくれる存在です。愛とは何か、生きるとは何かを真正面から問いかけ、そしてそっと希望を差し出してくれる。本作にとって、かけがえのない、運命の一曲です。どうか、その響きとともに、本作の世界を最後まで見届けてください」と言葉を寄せている。
日曜劇場『リブート』は、TBS系にて2026年1月18日より毎週日曜21時放送（初回は25分拡大）。
【写真】永瀬廉＆藤澤涼架、バディ役で出演決定！
本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していくエクストリームファミリーサスペンス。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。
本日1月5日より主題歌「Again」が使用された新ドラマ映像が公開され、初回放送内で主題歌として解禁される。
Mr.Childrenの桜井和寿は、「ハラハラと展開し続ける物語に引き込まれ、夢中で脚本を読ませていただきました。『緊張感』『スピード感』『憂いと強さ』それから『希望』 このドラマを構成する大切な要素を、音楽の中でも大切に表現しました。自分はまだ物語の結末を知らず、今はただただ放送が楽しみです」とコメント。
プロデュース・東仲恵吾は「本作の主題歌を今回、Mr.Childrenの皆様に手がけていただくことができました。長きにわたり、日本の音楽シーンの第一線で“人が生きる意味”や“希望のありか”を問い続けてこられたMr.Childrenだからこそ、この物語を託したい。その想いで、企画書と台本をお渡ししました」と経緯を説明。
「物語の奥深くまで読み込み、咀嚼したうえで頂いたその楽曲は、絶望の底に突き落とされながらも、それでも前を向こうとする主人公の心。かすかな希望、家族への揺るぎない愛、そして一人の人間として立ち上がる覚悟、そのすべてを力強く内包した一曲でした」と楽曲について語った。
そして「映像と重なった瞬間、このドラマの世界観を確実に何倍にも広げてくれました。登場人物たちの感情を代弁し、時に抱きしめ、時に背中を押してくれる。作品そのものを導いてくれる存在です。愛とは何か、生きるとは何かを真正面から問いかけ、そしてそっと希望を差し出してくれる。本作にとって、かけがえのない、運命の一曲です。どうか、その響きとともに、本作の世界を最後まで見届けてください」と言葉を寄せている。
日曜劇場『リブート』は、TBS系にて2026年1月18日より毎週日曜21時放送（初回は25分拡大）。