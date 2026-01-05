阿部真央、NHK『みんなのうた』初登場。書き下ろし新曲「Buddy」が2〜3月に放送決定
阿部真央が、NHK『みんなのうた』に初登場することが決定した。
同番組へ書き下ろした新曲「Buddy」が、2026年2月から3月まで放送される。
「Buddy」は“Buddy（相棒）”という特別な関係が持つ力と温かさ、お互いが支え、支えられるゆえの脆さと切なさを、シンプルなメロディーにのせ歌った楽曲。
アニメ映像は、みんなのうたの人気作品を手がけてきたアニメーション作家・稲葉卓也が手掛ける。初回放送は2月2日（月）予定。
NHK「みんなのうた」（2026年2〜3月）
阿部真央「Buddy」
初回放送：2月2日（月）
番組サイト：https://www.nhk.or.jp/minna/
＜ABE MAO LIVE HOUSE TOUR 2026＞
2026年6月6日（土） 福岡：DRUM LOGOS
2026年6月7日（日） 熊本：B.9 V1
2026年6月12日（金） 東京：恵比寿LIQUIDROOM
2026年6月19日（金） 北海道：PENNY LANE24
2026年6月26日（金） 宮城：仙台RENSA
2026年6月28日（日） 新潟：新潟LOTS
2026年7月3日（金） 愛知：DIAMOND HALL
2026年7月5日（日） 広島：HIROSHIMA CLUB QUATTRO
2026年7月11日（土） 大阪：なんばHatch
2026年7月19日（日） 東京：Zepp DiverCity(TOKYO)
特設サイト：https://abemao.com/feature/Tour2026
関連リンク
◆阿部真央 音源配信サイト一覧
◆阿部真央 オフィシャルサイト
◆阿部真央 オフィシャルX
◆阿部真央 オフィシャルInstagram
◆阿部真央 オフィシャルTikTok
◆阿部真央 オフィシャルYouTubeチャンネル