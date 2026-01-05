阿部真央が、NHK『みんなのうた』に初登場することが決定した。

同番組へ書き下ろした新曲「Buddy」が、2026年2月から3月まで放送される。

「Buddy」は“Buddy（相棒）”という特別な関係が持つ力と温かさ、お互いが支え、支えられるゆえの脆さと切なさを、シンプルなメロディーにのせ歌った楽曲。

アニメ映像は、みんなのうたの人気作品を手がけてきたアニメーション作家・稲葉卓也が手掛ける。初回放送は2月2日（月）予定。

NHK「みんなのうた」（2026年2〜3月）
阿部真央「Buddy」
初回放送：2月2日（月）
番組サイト：https://www.nhk.or.jp/minna/

＜ABE MAO LIVE HOUSE TOUR 2026＞
2026年6月6日（土）　福岡：DRUM LOGOS
2026年6月7日（日）　熊本：B.9 V1
2026年6月12日（金）　東京：恵比寿LIQUIDROOM
2026年6月19日（金）　北海道：PENNY LANE24
2026年6月26日（金）　宮城：仙台RENSA
2026年6月28日（日）　新潟：新潟LOTS
2026年7月3日（金）　愛知：DIAMOND HALL
2026年7月5日（日）　広島：HIROSHIMA CLUB QUATTRO
2026年7月11日（土）　大阪：なんばHatch
2026年7月19日（日）　東京：Zepp DiverCity(TOKYO)

特設サイト：https://abemao.com/feature/Tour2026

