お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐(53)が5日、自身のX(旧ツイッター)を更新。年明けは高熱で療養に努めていたことを明かした。



【写真】12月29日の投稿では元気な笑顔を見せていたが…

「元日から39.5° 正月なので病院にも行けず、良くなったと思ったら再び熱が出て、一歩も外に出ず、お粥とうどんで過ごした四日間」と、年始早々にダウンしていたことを告白。続けて、「ある意味、寝正月。年末の暴飲暴食でちょっと太ってたんだけど、おかげで3キロ痩せた。今日はかなり調子が良くなった」と回復傾向にあることをつづった。



品川は先月30日、義父で俳優の片岡五郎さんを亡くしたばかり。心身ともに辛い年末年始となったが、「何があっても徐々に普通の日々に戻っていくんだなぁ」と努めて前向きに結んだ。



フォロワーからは「お大事にしてください」「色々とお疲れが出たのではないですか?ご無理なさらずに…」「年末で色んなことが重なって大変でしたから、身体に出たんでしょうね…」「何があっても徐々に普通の日々に戻っていくんだなぁ。にとても切なさを感じてまた泣きそうです」「心から身体からお元気になられます様に」など、品川をいたわる声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）