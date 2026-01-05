

福田 真子選手 溝淵 那月選手 比嘉 楓線選手（香川銀行提供）

ハンドボール女子の香川銀行シラソル香川は、国内ハンドボールのトップリーグ2025－26リーグHで首位を走っています（5日時点）。9日付で年代別代表経験者ら3人の選手が新たに加入します。

（写真左）背番号8、RB（ライトバック）の福田真子選手は山口県出身で、3月に環太平洋大学を卒業します。「支えてくださる方々への感謝の気持ちを忘れず、ひたむきに頑張ります」と話しています。

（写真中）背番号21、LB（レフトバック）の溝淵那月選手は香川県出身で、高松商業高校を経て大阪体育大学を3月に卒業します。2023年女子ジュニア（U20）日本代表です。「地元のチームである香川銀行 GiraSol kagawa でハンドボールができることに感謝し、自分の持ち味である力強いディスタンスシュートとハードワークなディフェンスで、チームの勝利に貢献できる選手を目指します」と抱負を語っています。

（写真右）背番号28 、GKの比嘉楓選手は沖縄県出身で、大阪体育大学を3月に卒業します。2019年女子ユース（U18）日本代表、 2022年女子ジュニア（U20）日本代表に選ばれました。「 どんな時でも努力を惜しまず上を目指し、チームに貢献できる選手を目指して頑張ります」と意気込んでいます。

新加入の3人は、2026年1月11日に大阪で開催されるリーグＨ大阪ラヴィッツ戦から出場します。