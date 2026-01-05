マクドナルドより季節限定で販売されている、サクサクのパイ生地に相性抜群のクリームをたっぷり詰めた大人気ホットスイーツ「とろけるホットパイ」

「とろけるホットパイ」から、2025年に人気を博した「生チョコクリームパイ」に加え、初登場の「塩キャラメルアーモンドパイ」が期間限定で発売されます☆

マクドナルド「とろけるホットパイ」生チョコクリームパイ／塩キャラメルアーモンドパイ

価格：各220円(税込)〜

※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります

販売期間：2026年1月7日(水)〜2月上旬予定

販売時間：全営業時間 ※どの時間帯でも購入できます

販売店舗：全国 の日本 マクドナルド店舗（一部店舗を除く）

マクドナルドの大人気ホットスイーツ「とろけるホットパイ」から「生チョコクリームパイ」と「塩キャラメルアーモンドパイ」が期間限定で登場。

「塩キャラメルアーモンドパイ」は、「とろけるホットパイ」シリーズで史上初となるクリームが3層仕立てになったホットパイです。

「生チョコクリームパイ」は、チョコレートと生クリームを使用した、生チョコクリームの甘さとほろ苦さが絶妙なバランスのホットパイ。

仕事や勉強の合間、寒い日の外出後など、自分へのご褒美にぴったりのホットスイーツです。

また「塩キャラメルアーモンドパイ」と「生チョコクリームパイ」ともに数量限定パッケージで提供されます。

それぞれの特長をイメージした色使いとフレーバーを感じさせるあたたかな雰囲気のデザイン。

見た目と味わいの両方から、2つの「とろけるホットパイ」を楽しめます☆

塩キャラメルアーモンドパイ

とろけるホットパイ史上初となる、3層のクリーム入りのホットパイ「塩キャラメルアーモンドパイ」が新登場。

香ばしいクッキーとアーモンドダイスを散りばめたアーモンドクリーム、ほんのり塩味がアクセントの塩キャラメルクリーム、そして濃厚なキャラメルフィリングが閉じ込めてあります。

3種類のクリームのおいしさと食感が重なり合い、ひと口ごとに新しい発見がある、奥深い味わいのホットパイです。

生チョコクリームパイ

「生チョコクリームパイ」は、チョコレートと生クリームを使用した、生チョコクリームの甘さとほろ苦さが絶妙なバランスを織り成し、コクのある味わいで心も体もとろけるような幸せを感じる冬限定のホットパイ。

ココアパウダーを練り込んだサクサクのパイ生地の中から、とろりとなめらかな質感とツヤのある見た目が特長の生チョコクリームが口いっぱいに広がるおいしさが楽しめます。

※生チョコレートをイメージしたチョコクリームが使用されています

新TVCM「私のせいじゃない！」篇

放映開始日：2026年1月6日(火)

放映エリア：全国(一部エリアを除く)

新TVCM「私のせいじゃない！」篇には、昨年に引き続き伊藤沙莉さんと、マクドナルドのTVCMに初出演となるイワクラさんが“ジム帰り”のシーンで共演。

”ただでさえ美味しい生チョコや塩キャラメルを、パイに包んでしまう。”

そんな、とろけるホットパイの甘い誘惑にあらがえず、ジム帰りの伊藤沙莉さんとイワクラさんはお店へ吸い寄せられていきます。

その姿を肯定するように流れるのは、山本リンダさんの名曲「どうにもとまらない」

誘惑にあらがえないお2人のユーモアあふれる姿を通して、とろけるホットパイの魅力を伝えます。

カフェタイムのお供やディナー後のデザートとしても楽しめるホットパイ。

マクドナルドの「とろけるホットパイ」シリーズ「生チョコクリームパイ」と「塩キャラメルアーモンドパイ」は、2026年1月7日より販売開始です☆

The post 2026年は塩キャラメルアーモンド！マクドナルド「とろけるホットパイ」 appeared first on Dtimes.