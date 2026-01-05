記録的大ヒットを続けるディズニー映画『ズートピア２』が、いよいよ国内興行収入100億円を突破！

劇場公開から1か月が経った今も、ジュディとニックの“進化したバディ感”に心を掴まれるファンが続出中です。

そんな本作から、新たな入場者プレゼントとなる“エモすぎる”特別ビジュアルボードが登場。

ふたりの想いが交錯する注目のポスターとともに、さらなる快進撃に注目です。

ディズニー映画『ズートピア２』新ポスター＆入場者プレゼント第５弾登場

動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園<ズートピア>を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語、ユニークで多彩なキャラクター、そして現代社会に通じる深いメッセージが”もふもふなのに深い“と社会現象を巻き起こした『ズートピア』(2016)──その待望のシリーズ最新作『ズートピア２』が大ヒット上映中！公開直後から国内外で記録的な興行成績をたたき出し、米アカデミー賞の前哨戦・第 83 回ゴールデン・グローブ賞では、アニメーション映画賞&シネマティック・ボックスオフィス・アチーブメント賞の2部門でノミネート！

公開から1か月が経った今もなお、全米映画批評家サイト「Rotten Tomatoes」では、批評家スコア90%、オーディエンススコア96%(*1月5日時点)、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス 「Filmarks(フィルマークス)」でも、レビュー5 点満点中4.2点(*1月5日時点)と、ディズニー・アニメーション史上最高得点を保持し続けています。

歴史的快挙を達成し続けている『ズートピア２』が、この年末年始も日本全国の劇場を賑わせ続け、洋画アニメーション史上最速のスピードで、国内興行収入100億円を突破！

この記録的大ヒットを祝し、世界中で大きな反響を呼んでいるジュディとニックの感動シーンを捉えた新ポスターが登場！

そのビジュアルがボードが、入場者プレゼントとして新たに配布されることも決定☆

警察官として再びバディを組んだ、頑張り屋なウサギのジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが、夢の楽園＜ズートピア＞誕生の裏に隠された驚くべき秘密に迫っていく様を描く『ズートピア２』

2025年冬の公開直後から、世界中のファンたちを魅了し、アニメーション史に残る記録的快挙を次々と達成してきました。

そんな本作の勢いは年末年始も増すばかりで、週末ランキングでは圧倒的大ヒットで5週連続No.1の座に君臨！

公開30日目となる1月3日(土)には、社会現象的大ヒットを記録した『アナと雪の女王』や『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を超える洋画アニメーション史上最速のスピードで、大台100億円を突破！

2026年1月4日(日)時点までに、国内興行収入107億1,901円＆国内動員784万5,248人を記録しました。

また、全世界興行収入も15.8億ドル（※日本円で2,480億円／Box office mojo調べ／1ドル＝157円換算）を突破し、ディズニー・アニメーション史上No.1の歴史的快挙を達成。

さらなる記録更新への期待もかかっています。

一癖も二癖もある可愛くてユニークな動物たちが新たに仲間入りし、さらに彩りを増した＜ズートピア＞の物語。

観ているだけでワクワクするその世界観と、＜ズートピア＞誕生の秘密に迫っていく怒涛の展開、そして、観れば観るほど新たな発見が訪れるオマージュの数々…と見どころ満載の本作は、リピート鑑賞者も増える一方。

そんな本作の中で最も反響を呼んでいるのは他ではない、ジュディとニックの物語。

共にミッションに挑む中で、前作以上に絆を試されることとなるふたりの姿に、「ニックがジュディに気持ち伝えるとこ激感動」「理想以上の続編だったし、ニックとジュディの絆の深め方もエモかった」「ニックとジュディの関係性が尊すぎる」と絶賛の声が続出しています。

『ズートピア２』入場者プレゼント（第5弾）『ズートピア２』大ヒット記念 特別ビジュアルボード

配布期間：1月10日（土）〜

※一部劇場除く

※お一人様につき1つプレゼントいたします。

※数量限定 劇場により数に限りがございます。配布終了の際はご了承ください。

※まれに傷や汚れがあるものがございますが、返品・交換は一切お受けできません。

※本特典は非売品です。転売はご遠慮ください ※画像イメージです。

子どもからお年寄りまで幅広い世代の人々を魅了し、一大旋風を巻き起こしている『ズートピア２』

その記録的大ヒットを記念し、新たなポスタービジュアルが登場！

そこには、＜ズートピア＞の謎に立ち向かう中でぶつかり合ってしまうふたりが、真っすぐに向き合っている姿が。

そのコピーには「いいか、俺たちの違いなんて――どうだっていいんだ」と綴られています。

これまで、過去の悲しいトラウマのせいか、正直な気持ちを伝えるのが得意ではなかったニック。

そんな彼が初めて心の内を吐露しているかのような“エモすぎる”ビジュアルとなっており、ジュディとニックの関係性がどう変わっていくのか目が離せません。

そして、同ビジュアルがボードとなって、全国劇場で新たな入場者プレゼントとして配布されることが決定！

2026年1月10日(土)から数量限定で配布されるプレミアムな特典となっています。

まだまだ快進撃が続きそうなディズニー映画『ズートピア２』

全国劇場で大ヒット公開中です。

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』作品紹介

原題：Zootopia2

全米公開：2025年11月26日

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督：ジャレド・ブッシュ(「ズートピア」、「モアナと伝説の海２」)

バイロン・ハワード(「ズートピア」、「塔の上のラプンツェル」)

オリジナル・サウンドトラック：ウォルト・ディズニー・レコード

日本版声優：上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、山田涼介、梅沢富美男、三宅健太、DreamAmi、郄嶋政宏、水樹奈々、柄本明、高橋茂雄（サバンナ）、熊元プロレス（紅しょうが）、高木渉、山路和弘、ジャンボたかお（レインボー）

“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。

動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。

頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。

ある日、ズートピアにいないはずのヘビのゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。

なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ヘビたちが姿を消した理由とは？

ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される―。

© 2026 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新ポスター＆入場者プレゼント登場！ディズニー映画『ズートピア２』 appeared first on Dtimes.