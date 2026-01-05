お笑いコンビ「藤崎マーケット」田崎佑一（44）が、3日放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。相方のトキ（41）に“苦情”を投げかけた。

この日は「同期芸人」が集まる年始恒例の旅行スペシャル。かまいたちの他に、アキナ・山名らが参加した。そこで田崎は「時代劇で監督に怒られんといて！」とトキにクレームを付けた。

藤崎マーケットの2人は京都・太秦で時代劇の仕事をコンビで頂いたという。お笑いではなく、ガチの時代劇。「主演は北大路欣也さん」と田崎が説明すると、共演者も「え！」と驚くほどの大物だ。さらに上川隆也も出演するなど、そうそうたる顔ぶれだった。

藤崎は上川隆也とのワンシーンで登場。上川の動きに視線を合わせ、その後、上川に付いていくだけのシーンだったが、田崎は「トキだけずっとカメラ目線」と、逆の方向を向いていたと振り返った。

すると監督から「どこ見てんだ！」の怒声。セリフは一言あったものの、難しいものではなかったが、トキは「（正面を向いて）カメラに顔を残したまま、そのままはけた」とバラエティー番組のような動きをしてしまい、かまいたち・濱家から「あかんやん！エキストラ的な扱いなのに目立つやん」とツッコまれた。

もちろん撮影はすぐさまカットになり、監督からは「ロケじゃないんだから！」と再び怒声を浴び、共演者も大爆笑。北大路欣也とは初対面ながらも、トキは「向こうからごあいさつしてくれて。あまりにもオーラが凄すぎて」と、緊張した当時を回想していた。