「どこに住んでいますか？」「ダラスに向かっています」路上にタイヤ散乱させた人物に警察官が“質問”も話かみ合わず　“不法移民”と判明し拘束　アメリカ

アメリカ・オクラホマ州の道路上で、複数のタイヤが飛び跳ねながら転がってくる様子がカメラに捉えられた。持ち主によれば、詰んでいたタイヤが固定不足で、落下してしまったという。その後、持ち主の男性は不法移民であったことが判明し拘束された。

道路に散乱した謎の黒い物体

アメリカ・オクラホマ州で警察官が撮影したのは、道路の上を飛び跳ねる複数の黒い物体だ。

飛び込んできたのは、少なくとも3つのタイヤだった。警察官は路肩に車を止め、すぐさま原因を探った。

すると、1人の男が小走りでやってきた。タイヤを散乱させてしまった本人だという。積んでいたタイヤを固定していなかったことから、転がってしまったのだという。

ドライバーはメキシコ経由で入国の不法移民

警察官は男に、「どこに住んでいますか？」と質問を始めた。男は「ダラスに向かっています」と、なぜか目的地を話した。

すかさず警察官は「ダラスに住んでいるんですか？」と問うと、男は「ええ、そうです」と答えた。困惑した様子で警察官は、「どっちなんですか?住んでいる場所を聞いているんです」と聞き返していた。

なかなか会話がかみ合わない2人だったが、その後の捜査で“思いがけない事実”が明らかになった。

地元当局によると、タイヤを転がした男はアメリカに住む資格のない不法移民だったという。メキシコを経由して入国していて、その後男は拘束されたという。

