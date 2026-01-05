「えぇ〜！？ウソでしょ？」交差点で追突“強い衝撃”も“逆走”で加速し当て逃げする瞬間　被害者「本当に捕まえたい」　名古屋市

名古屋市で11月、信号待ちの車が後続車に追突される瞬間がカメラに捉えられた。車は追突後、反対車線を逆走し走り去った。被害者は明らかな事故にも関わらず当て逃げされたことに「こんなこと今の日本にあるのか？」と驚きを隠せない。被害車両は大きく損傷し、約20万円以上の修理費も発生。警察に被害届を提出した。

「いってぇ…」うめくドライバーの声

名古屋市で11月28日午後5時頃、車が追突される様子がカメラに捉えられた。

当時、ドライバーは信号待ちをしていた。青に変わり進み始めた時、突如ドライバーを強い衝撃が襲う。後ろから車が追突してきたのだ。

追突後、「いってぇ…」とうめくドライバーの声も記録されていた。

その直後、ドライブレコーダーに映し出されたのは、反対車線を逆走するように走り去っていく1台の車だ。

ドライバーは「えぇ〜！？ウソでしょ？？」と声をあげ、動揺していたのがうかがえる。

「こんなこと今の日本にあるのか？」

ドライバーが目にしたのは当て逃げの瞬間だった。

被害に遭った男性によると、当て逃げの車は追突後、少しバックすると反対車線に進入して加速し、その場から姿を消したという。

被害を受けた男性は、「当然止まるものだと思ってたんですけど、自分もびっくりしちゃって…。『こんなこと今の日本にあるのか？』と」と語っている。

衝突の強さを物語るように、車の後方部分には、大きなへこみや擦りキズが残され、修理費用は少なくとも約20万円だという。

また、男性は「本当に許せないですね。本当に許せないです。今へこんだ状態で乗っている状況です。何も悪いことしていないのにおかしいだろうっていう…本当に捕まえたいです」と語った。

男性は警察に被害届を提出したという。

