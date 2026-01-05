フリーアナウンサー徳光和夫（83）が4日放送のテレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅 新春SP」に出演。

徳光が好きだと公言している映画「緊急取調室 THE FINAL」（常廣丈太監督）の撮影現場に突撃した。

徳光、田中律子、高田純次、岩城滉一は路線バスの旅を終えると、「緊急取調室」の撮影が行われたスタジオへ向かった。

同シリーズの大ファンの徳光は、バス旅で購入したお土産をキャスト全員に渡すと、撮影が行われたセットに大興奮だった。

天海祐希、小日向文世らを前に徳光は「桃井かおりさんの回はすごかった」とお気に入りの回を伝えた。

過去の放送回で徳光が同シリーズを褒めているシーンが紹介され、そこでも徳光は「でんでんがいい味なんですよ」と出演者を評価していた。

天海から「デスクはそれぞれわかりますか」と聞かれ、徳光は「真壁さん（天海の役名）がここ、小石川さん（小日向の役名）がここ」と言い当て、キャスト陣は拍手した。

ドランクドラゴン塚地武雅は「デスク知ってる人なかなかいない」と徳光のファンぶりに驚いて笑っていた。

徳光はその後も「菱本さん（でんでんの役）ここ、玉垣さん（塚地の役）で、梶山（田中哲司の役）さんがそちら」と出演したキャスト全員のデスクを完璧に把握しており、出演者たちを盛り上げた。