ÆüÊëÎ¤±Ø¤Ë¤¢¤ëµ³ÇÏÁü¤Î¿ÍÊª¤Ã¤Æ¡© ¼Â¤Ïº£¤Î¡ÈÅìµþ¡É¤Î²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤¿¿Í!? ¤½¤Î¸ùÀÓ¤È¤Ï
Åìµþ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿ÍÊª
¡¡2026Ç¯¤Ï¸á¡Ê¤¦¤Þ¡§ÇÏ¡ËÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ØÁ°¤ÇÇÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢µ³ÇÏÁü¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³¼êÀþ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊëÎ¤±Ø¤Ëµ³ÇÏÁü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂÀÅÄÆ»Þõ¡Ê¤ª¤ª¤¿¤É¤¦¤«¤ó¡ËÁü¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤¢¤Ã¤¿¡ª ¤³¤ì¤¬¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÎÆ»ÞõÁü¤Ç¤¹
¡¡ÂÀÅÄÆ»Þõ¤Ï¡¢¼¼Ä®»þÂåËö´ü¤«¤éÀï¹ñ»þÂå½é´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´ØÅì´ÉÎÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿»³Æâ¾å¿ù»á¤òÊäº´¤·¤¿ÀðÃ«¡Ê¤ª¤¦¤®¤¬¤ä¤Ä¡Ë¾å¿ù»á¤Î²ÈºË¡Ê¤«¤µ¤¤¡§À¯Ì³¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¼ç·¯¤ÎÊäº´Ìò¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£Æ¼Áü¼«ÂÎ¤Ï¡¢1989Ç¯¤«¤éJRÆüÊëÎ¤±ØÁ°¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÆ»Þõ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¹Äµï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹¾¸Í¾ë¤òºÇ½é¤ËÃÛ¤¤¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¾åÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ»Þõ¤¬ÂÀÅÄ²È¤Î²ÈºË¤ò·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ï1456Ç¯¤Ç¡¢³ùÁÒ¤ò¼£¤á¤ë³ùÁÒ¸øÊý¤È¡¢ËÜÍè¤Ï¤½¤ÎÊäº´Ìò¤Ç¤¢¤Ã¤¿»³Æâ¾å¿ù»á¤È¤ÎÂÐÎ©¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËÖÈ¯¤·¤¿¡ÖµýÆÁ¤ÎÍð¡×¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤Ï1454Ç¯¤«¤é1482Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¼Â¤Ë28Ç¯´Ö¤âÃÇÂ³Åª¤ËÂ³¤¤¤¿ÁèÍð¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍð¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢´ØÅìÃÏÊý¤ÏÂ¾¤ÎÃÏ°è¤è¤ê¤âÁá¤¯Àï¹ñ»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎµýÆÁ¤ÎÍð¤Î»þ´ü¡¢´ØÅìËÌÉô¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë³ùÁÒ¸øÊýÊý¤ÎÀªÎÏ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÃÛ¾ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¹¾¸Í¾ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¤³¤Î¹¾¸Í¾ë¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤¬¿å±¿¤ÎÍøÅÀ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æµï¾ë¤ËÁª¤Ó¡¢¼þÊÕ¤â´Þ¤á¤ÆÂç¤¤¯È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÆüÊëÎ¤±Ø¤È¹¾¸Í¾ë¡Ê¹Äµï¡Ë¤Ë¶á¤¤Åìµþ±Ø¤Ï¡¢Æ±¤¸»³¼êÀþ¤Î±Ø¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤«¤Ê¤êÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼ÆüÊëÎ¤¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÏÆ»Þõ¤¬Å¨¾ðÄå»¡¤â·ó¤Í¤Æ¡¢ÉÑÈË¤ËÂë¼í¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ¼Áü¤â¼í¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿¼íÁõÂ«¤Î»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÀ¾ÆüÊëÎ¤±Ø¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢½ÅÍ×µòÅÀ¤È¤·¤ÆºÖ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹½Ð¾ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ËÜ¹Ô»û¤Ë¤ÏÆ»Þõ¤ÎÊª¸«ÄÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡ÖÆ»ÞõµÖÈê¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÄ±À»û¤Ë¤Ï¡¢½®¤ÇÆ»Þõ¤Î½Ð¾ë¤òÌÜ»Ø¤¹ºÝ¤ÎÌÜ°õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÆüÊëÎ¤Á¥·Ò¾¾¡×¤ÎÈê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±ØÁ°¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Æ»Þõ¤¬ÏÂ²Î¤Î½¤ÍÜ¤ËÎå¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö»³¿á¤ÎÎ¤ÅÁÀâ¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡¢¡Ö»³¿á¤Î²Ö°ì»Þ¡×¤òº¹¤·½Ð¤¹Ì¼¤ÎÁü¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Í³ÚÄ®±Ø¶á¤¯¤Î¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤âÂÀÅÄÆ»ÞõÁü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¼íÁõÂ«¤ÎÎ©Áü¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏµìÅìµþÅÔÄ£Âè°ìÄ£¼ËÁ°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1991Ç¯¤ËÅÔÄ£¤¬¿·½É¶è¤Ø°ÜÅ¾¤·¡¢¤½¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤¬·úÀß¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ø°ÜÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï´ØÅìÃÏÊý¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÅÄÆ»Þõ¤ÎÁü¤¬¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢¹ç·×¤Ç12ÂÎ¤Û¤ÉÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£