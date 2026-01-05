新潟県は5日、五泉市の飲食店でノロウイルスによる食中毒が発生したと発表しました。

食中毒が確認されたのは10代から70代の男女合わせて17人（男性11人・女性6人）です。



県によりますと1月3日午前9時前、新津保健所管内の医療機関から新津保健所へ、仕出し料理を食べた後に胃腸炎の症状を発症した複数の患者を診察したという連絡がありました。



保健所が調査したところ、去年12 月30 日に五泉市の飲食店「松の家」が提供した仕出し料理を食べた3グループ37人のうち、3グループ17人が12月31日の正午頃から下痢やおう吐、腹痛などの症状を発症していたことが判明しました。





検査の結果、2グループ4人の患者、調理従事者4人からノロウイルスが検出されたということです。患者に共通する食事がこの飲食店が提供した仕出し料理に限られること、患者、調理従事者からノロウイルスが検出されたこと、医師から食中毒の届出があったことから、この飲食店が提供した仕出し料理を原因とする食中毒と断定しました。17人のうち50代の男性1人が入院していますが、患者は全員快方に向かっているということです。料理は唐揚げやエビフライなどの揚げ物や、卵焼き、シウマイなどが含まれるオードブルですべて配達されたものだったということです。新津保健所はこの飲食店に対して、1月5日から3日間の営業停止処分としたほか、調理施設の清掃消毒、調理器具・設備の洗浄消毒などの徹底を指示し、今後、調理従事者に対して衛生教育を行う予定ということです。県はノロウイルスによる食中毒について、予防のポイントを示し注意を呼び掛けています。【ノロウイルスの特徴】・ノロウイルスに汚染された食品を摂取することにより感染する。ヒトからヒト、環境からヒトへ感染することもある。・感染後1～2日間の潜伏時間の後、おう吐、下痢、腹痛、発熱等を引き起こす。・85～90℃・90 秒間以上の加熱により死滅させることができる。【予防のポイント】・加熱調理食品は十分に加熱する。※ノロウイルス汚染のおそれがある食品（二枚貝等）は中心部が85～90℃・90 秒間以上加熱。・調理前、トイレ後、作業が変わる時など十分な手洗いを徹底する。2度洗いが有効です。・調理器具・設備の洗浄消毒を徹底する。・調理従事者が下痢やおう吐などの症状があるときは、調理作業に従事しない。