令和８年１月５日１４時３０分 気象庁 発表

２週間気温予報

北海道地方の気温は、６日は低いでしょう。その後１１日頃までは平年並か高いですが、１２日頃からは平年並となるでしょう。

東北地方と東・西日本の気温は、向こう４日間程度は平年並か低いでしょう。その後１１日頃までは平年並か高いですが、１２日頃からは平年並か低いでしょう。また、東北地方と東日本では、一時的に冬型の気圧配置が強まる時期があることから、１２日頃からは日本海側を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。交通障害などに注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。

沖縄・奄美の気温は、向こう４日間程度は低い日が多いですが、その後は平年並となるでしょう。

・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。

・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（平均気温の５日間平均）です。平均期間は中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

■１月１３日～１月１７日の５日間平均気温

・8日先から12日先まで5日間平均した日平均気温を表示しています。

・かなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

■山形は

・最近１週間の実況と今後２週間先までの気温の推移を表示しています。

・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（最高気温の５日間平均、最低気温の５日間平均、平均気温の５日間平均）です。平均期間を中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

・グラフに重ねたピンク色又は薄青は気温の予測範囲を表しており、実況の気温がその予測範囲に入る確率はおよそ80％です。

