¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×DAIGO¡¢°õ¾Ý·ãÊÑ¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª ¡Ö´ÓÏ½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÉ×ÉØ¶¦±é¤ß¤¿¤¤¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤µ¤ó¤Ï1·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDAIGO¤Î°õ¾Ý·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡ÖÃý¤ë¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö´ÓÏ½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎµÁÎ¶¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¤ë¤À¤í¤Ã¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö±üÍÍ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÉ×ÉØ¶¦±é¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¤³¤ÎµÁÎ¶¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¤ë¤À¤í¤Ã¡ª¡×DAIGO¤µ¤ó¤Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ºØÆ£µÁÎ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿DAIGO¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤²¤ò·ë¤¤¡¢¸ý¤Ò¤²¤òÃß¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î°õ¾Ý¤È°Û¤Ê¤ë¶Ã¤¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö#ºÊ¤ÈÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤È±éµ»¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4Æü¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥ÈÆ±¥É¥é¥Þ¤Ï4Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖºØÆ£µÁÎ¶¤È¤·¤Æ¤ÎÂç²Ï¤Ï¤â¤¦½ÐÈÖ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢DAIGO¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤Ï½é²ó¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
