仕事始めのお昼…DeNAから届いた“朗報”にファン歓喜「本当に来てくれたんだ」「ダブルエースの働き頼みます！」 待望の先発補強、昨年は2完封の剛腕合流

DeNAは1月5日、昨季阪神でプレーしたジョン・デュプランティエの獲得を発表した。背番号は「0」。

デュプランティエは昨季、阪神でNPBでのキャリアをスタートさせると、15試合に登板して6勝3敗、防御率1.39の好成績を残した。

150キロ超のフォーシームとナックルカーブ、チェンジアップ、スプリットなど変化球のコンビネーションも光り、奪三振率11.22と「ミスターK」ぶりも際だった。

特に夏場には2完封をマーク、チームの2年ぶりとなるリーグ制覇に貢献した。

DeNAにおいては昨季10勝のアンドレ・ジャクソンがロッテに移籍、9勝をマークした左腕、アンソニー・ケイがメジャーのホワイトソックスに移籍とチームを支えてきた左右の助っ人投手が流出していたとあって、待望の獲得となった。