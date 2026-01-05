グルメも楽しめると思う「大阪府の温泉地」ランキング！ 2位「犬鳴山温泉」、では1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月9〜10日、全国の20〜60代の男女250人を対象に「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「グルメも楽しめると思う大阪府の温泉地」ランキングを紹介します。
犬鳴山温泉は、犬鳴山のふもとに位置する温泉地。市内から車で約1時間とアクセスも良好で、大自然に包まれながら心身をリフレッシュできます。料理には地産の旬の食材が並び、大阪泉州地域で唯一のブランド豚「川上さん家の犬鳴豚」をはじめ、日根荘大木の農村で収穫される「大木米」などを堪能できます。
アンケート回答では、「上質で美味しい料理が食べられるから」（20代女性／栃木県）、「犬鳴山温泉周辺には、地元の豊かな自然を活かした美味しいグルメがたくさんあり、旬の食材をふんだんに使った日本料理から、カジュアルなカフェまで、色々な選択肢があるからです」（60代女性／愛知県）、「温泉付近に、地元犬鳴地鶏、犬鳴ポーク料理あり。渡り蟹専門料理も」（40代男性／沖縄県）などのコメントが集まりました。
大阪市内から電車で約30分と抜群のアクセスを誇る箕面温泉は、豊かな自然に囲まれた癒しスポット。温泉の泉質は炭酸水素塩泉で、美肌効果が大いに期待できます。和食、洋食などバラエティーに富んだ料理を楽しめるほか、周辺にもカフェやご当地グルメを満喫できるお店が並びます。
回答者からは、「箕面名物『もみじの天ぷら』や地元の手打ちそば、箕面ビールなど地元食材を活かした料理が豊富」（60代男性／香川県）、「もみじの天ぷらがサクサクで美味しかった」（30代女性／大阪府）、「箕面温泉は大阪市内からのアクセスが抜群です。温泉はとろみのある湯で肌がしっとりする「美人の湯」として人気があります。さらに魅力なのは、周辺のグルメ。箕面の滝周辺には老舗のもみじ天ぷら店や、川沿いのカフェが並び、紅葉の季節は絶景を眺めながらゆったり味わえます。夜は大江戸温泉物語のビュッフェが評判で、旬の食材を使った和洋中メニューが楽しめるのも嬉しいポイント」（40代男性／埼玉県）といった声が寄せられました。
