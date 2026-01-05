オリエンタルラジオの中田敦彦が４日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に１年ぶりに生出演。今年の経済について“予言”を行い、「本当に自民党は無敵だなと思いました」と訴えた。

中田は、今年の予言として「経済対策の結果は出ている 政府のイメージ戦略」というフリップを紹介。中田の前に経済学者の成田悠輔氏が、高市政権の物価高対策は、根本的な物価高対策になっていない…と指摘し、「日本人は順調にゆでガエル」になるとコメント。これに中田は「成田さんに希望をくださいとつっこもうと思ったけど、考えは似ていて…」と、成田氏の考えに賛同。

そして「円安に関しても、物価高に関しても、根本治療というより、大企業の内部留保をしっかり守って、減税は先送りするという方向に行っているわけですから」と高市政権の経済対策の特徴を挙げ「それでも支持率が高い。本当に自民党は無敵だなと思いました。安泰と言わざるを得ない」としみじみだ。

これに成田氏は「自民党の太鼓持ちになって」とからかうと、中田は「自民党の太鼓は叩いていかないと。日本に帰りづらい」と笑わせていた。