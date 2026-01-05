ロッテは、1月12日に、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、「クーリッシュ ホイップクリーム」を発売する。

誰もが一度は夢見た（？）「まるでホイップクリームを直飲み！？」という疑似体験ができる、新作クーリッシュ。ホイップクリームらしいミルク感のある味わいを目指して、乳脂肪分を4.3％配合した「アイスミルク」グレードに仕立てた。ホイップクリームらしい甘さを、微細氷で後味スッキリ最後まで飽きずに飲み切れる、冬の家中シーンにピッタリな味わいとなっている。



「クーリッシュ ホイップクリーム」

「クーリッシュ」公式SNSでは“本当にこんな商品あったらいいな”を「＃妄想パッケージ」として発信しており、「クーリッシュ ホイップクリーム」は過去投稿した「＃妄想パッケージ」の中でもフォロワーから反響の大きかったパッケージのひとつで、今回“妄想”が現実となる形で商品化を果たした。まるで本物のホイップクリームを飲んでいるような、「禁断の味」をぜひ楽しんでほしいという。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］1月12日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp