

BABYMETAL

結成15周年を迎えたBABYMETALが、代表曲「ヘドバンギャー！！」の新録リメイクバージョンとなる「ヘドバンギャー！！ 15th Night Ver.」最新ミュージックビデオを1月5日15時15分に公開した。

【動画】BABYMETAL「ヘドバンギャー！！ 15th Night Ver.」ミュージックビデオ

「ヘドバンギャー！！」は、2012 年にシングルとしてリリースされて以来、BABYMETAL のライブでは欠かせない代表的楽曲となっている。歌詞の中に登場する「15 の夜を忘れはしない」というフレーズのように、15歳の女の子をテーマにしたストーリーということもあり、結成15周年という節目で“15歳になった”BABYMETAL をオマージュした、新たな形で生まれ変わった。

本作は、2012 年に公開したオリジナルのミュージックビデオのストーリーの”その後”を綴るように、BABYMETAL メンバーはもちろん、ヘドバンの神や伝説のコルセットなども登場する、新たな「ヘドバンギャー！！」へと生まれ変わった内容となっている。また、音源も新たにリメイクされ、SU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETAL のボーカルも、楽器トラックも全て新録され、パワーアップした最新ミックスになっている。

こちらの音源は、結成15周年を記念した超限定CDとして販売することが決定した。2026年 1月7日より東京・渋谷の SHIBUYA TSUTAYA 1 階にて開催される POP-UP ストア「BABYMETAL FIRST EVER POP-UP IN TOKYO」、および2026年1月10日・11日にさいたまスーパーアリーナで開催されるスペシャル公演「LEGEND - METAL FORTH」のグッズ売場で、数量限定で販売される。

購入特典として、CDを購入者へ、最新ミュージックビデオに登場するニュールックなビジュアルのポストカード（全３種／ランダム封入）を１枚プレゼント。そのカードの中に結成15周年を祝福するスペシャルな「THE CHOSEN 15カード」が15枚限定で封入されているとのこと。

さらに、「ヘドバンギャー！！ 15th Night Ver.」のリリースを記念して、ミュージックビデオ内でメンバーが着用した衣裳と同デザインのスタッズ付き「15th Night Studded Battle LongJacket」が15着限定で、本日よりオンラインストア「A!SMART」で抽選販売が決定。「15th Night Studded Battle Long Jacket」は POP-UP ストアで展示される予定となっている。