マッチ、よっちゃん、シゲ…川崎麻世、80年代を彩った“アイドル”たちのほろ酔いショットを公開「わあ！豪華」「やんちゃメンバー」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が5日までに自身のインスタグラムを更新。アイドル文化黄金期の1980年代に活躍した近藤真彦らとの“同窓会”ショットを公開した。
【写真】マッチによっちゃんにシゲ…豪華ショットを公開した川崎麻世
川崎は「元同じ事務所の後輩達」と書き出し、「このメンバーは最強の同窓会だった。一瞬で青春時代、いやもう少し前の10代に戻れるタイムマシーンに乗った様だった」とつづり、近藤、野村義男、中村繁之と、ほろ酔い気味で酒を酌み交わす貴重ショットを公開した。
80年代を駆け抜けたアイドルたちが集結した様子にSNS上では「全く昔と変わらずでビックリです」「皆さん良い感じにイケオジなってますね」「やんちゃメンバー」「わあ！豪華」との反響が寄せられている。
【写真】マッチによっちゃんにシゲ…豪華ショットを公開した川崎麻世
川崎は「元同じ事務所の後輩達」と書き出し、「このメンバーは最強の同窓会だった。一瞬で青春時代、いやもう少し前の10代に戻れるタイムマシーンに乗った様だった」とつづり、近藤、野村義男、中村繁之と、ほろ酔い気味で酒を酌み交わす貴重ショットを公開した。
80年代を駆け抜けたアイドルたちが集結した様子にSNS上では「全く昔と変わらずでビックリです」「皆さん良い感じにイケオジなってますね」「やんちゃメンバー」「わあ！豪華」との反響が寄せられている。