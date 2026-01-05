¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ùºî¼Ô»àµî¡¡¥¢¥Ë¥áÂè1ÏÃºÇ¸å¤ËÄÉÅéÊ¸¤Ç¥Õ¥¡¥óÎÞ¡ÖÀèÀ¸¤Ë¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¡Ê²Ö·¯¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢4Æü¤è¤êTOKYO MX¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¸¶ºî¼Ô¤ÎÃæ¾òÈæ¼ÓÌé¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯10·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1ÏÃËÜÊÔ¤ÎºÇ¸å¤ËÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÎÞ¤¬Î®¤ì¤¿¡×¡ÖÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤ÏÀÄ½Õ¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµã¤±¤ë¡Ä¥¢¥Ë¥á¤ÇÎ®¤ì¤¿¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ùºî¼Ô¤Ø¤ÎÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è»ï¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¤Ç1996¡Á2004Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Î¹âÄ·¤ÓÁª¼ê¡¦º´ÌîÀô¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÀÊÌ¤òµ¶¤Ã¤ÆÁ´ÎÀÀ©ÃË»Ò¹â¤ËÅ¾Æþ¤·¤¿¾¯½÷¡¦¿ðµ©¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢±¿Ì¿¤«¶öÁ³¤«º´Ìî¤ÈÆ±¼¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢´í¸±¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÃË»Ò¹»¥é¥¤¥Õ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×1700ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢2007Ç¯¤ËËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó¡¢¾®·ª½Ü¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢¿åÅç¥Ò¥í¤é¡¢2011Ç¯¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢»°±ºæÆÊ¿¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºî¼Ô¤ÎÃæ¾òÈæ¼ÓÌé¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯10·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï½é¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ç²Ö¤È¤æ¤áÊÔ½¸Éô¤Ï¡Ö¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª°ÊÁ°¤«¤é¡¢Ãæ¾òÈæ¼ÓÌéÀèÀ¸¤È¶¦¤ËÆâÍÆ¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£Ãæ¾òÀèÀ¸¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥é¥Õ¤ä¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ó¤¬¤È°ã¤Ã¤¿É½¸½ÊýË¡¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë¡Ö²Ö·¯¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë´°À®ÈÇ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢´°·ë¤«¤é20Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡×¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆ°¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÃæ¾òÀèÀ¸¤äÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢À©ºî¸½¾ì¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÂè1ÏÃ¤ÎËÜÊÔ¤¬½ªÎ»¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¸¶ºî¼Ô¤ÎÃæ¾òÈæ¼ÓÌéÀèÀ¸¤Ë·É°Õ¤È´¶¼Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ°ìÆ±¡×¤ÈÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸¶ºî¼Ô¡¦Ãæ¾òÈæ¼ÓÌéÀèÀ¸¤Ø¤Î°¥Åé¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÎ®¤¹¸ø¼°¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡£¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤±¤Éºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î³¨¤¬¥¢¥Ë¥á¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ë¤Î¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤è¤Í¡£ÀèÀ¸¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¤è¡£ºî²è¤â¤¤¤¤¤è¡£À¼Í¥¤â¹ë²Ú¤À¤è¡£ÀèÀ¸¤Ë¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÃæ¾òÀèÀ¸¤ÎÌ£¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¸½Âå¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ä¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¡Ä¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¿¤éºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Çµã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤ï¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ö·¯¡¢ºÇ¸å¤ÎÃæ¾òÀèÀ¸¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ëµã¤¤¤Æ¤â¤¦¤¿¡ÄÀèÀ¸¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
