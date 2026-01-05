¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ»ÃÏ¤Î³¹¡¢¤É¤³¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡©¡¡Åìµþ23¶è¡¦Â¿Ëà¡¦ÈôÂÍ¹â»³¤ò¾å²ó¤Ã¤¿1°Ì¤Ï
¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÈÆ±¤¸³¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ØÌõ¤¢¤êÊª·ïÇã¼è¥Ê¥Ó¡Ù¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤ÃÏ°è¡×¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÉ½¡Û¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¡Ö½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤ÃÏ°è¡×¥é¥ó¥¥ó¥°
Ä´ºº¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤ÊÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷505¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9³ä°Ê¾å¤¬¥¢¥Ë¥á¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃÏ°è¤Ë´Ø¿´
¤Þ¤º¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¼Âºß¤ÎÃÏ°è¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ê61.2%¡Ë¡¢¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¡×¡Ê29.7%¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ90.9%¤Î¿Í¤¬´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÀ»ÃÏ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â64.8%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»¤ß¤¿¤¤À»ÃÏ1°Ì¤Ï¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¡×
¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤ÃÏ°è¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¡×¡Ê18.0%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç2°Ì¡ÖÅìµþÅÔ23¶èÆâ¡×¡Ê7.6%¡Ë¡¢3°Ì¡ÖÅìµþÅÔÂ¿Ëà¥¨¥ê¥¢¡×¡Ê5.6%¡Ë¡¢4°Ì¡Ö´ôÉì¸©ÈôÂÍ¹â»³¥¨¥ê¥¢¡×¡Ê5.2%¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾å°Ì¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤äÀ¸³è¤ÎÍøÊØÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¨¥ê¥¢¤¬Â¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1°Ì¡§¿ÀÆàÀî¸©¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¡Û
¡Ê¼ç¤ÊºîÉÊ¡§¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡¢ÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡Ë
¢¦¡ÖÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤«¤Ê¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¡£¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¢¦¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬²á¤´¤·¤¿¾ì½ê¡£¾ÅÆîÉÕ¶á¤Ï¡¢³ùÁÒ¡¦¹¾¤ÎÅç¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼«Á³¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¡Ú2°Ì¡§ÅìµþÅÔ23¶èÆâ¡Û
¡Ê¼ç¤ÊºîÉÊ¡§¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯!¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö!¤Ê¤É¡Ë
¢¦¡Ö»Í¥ÃÃ«¡£¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¸µ¡¹Åìµþ23¶è¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÅÔ²ñ¤ÎÉ÷·Ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¢¦¡Ö²¼ËÌÂô¡Ê¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯!¡Ë¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ»ÃÏÌÜÅª¤ÇË¬¤ì¤¿¡£¾ì½ê¤¬½ÂÃ«¤ä¿·½É¤Ë¶á¤¤¤¬¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦²¼ËÌÆÈÆÃ¤Î³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¡Ú3°Ì¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà¥¨¥ê¥¢¡Û
¡Ê¼ç¤ÊºîÉÊ¡§¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡¢¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¤Ê¤É¡Ë
¢¦¡ÖÀ»ÀØºù¥öµÖ¡£¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ø¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡Ù¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤È¡¢ÅÔÆâ¥¢¥¯¥»¥¹ÎÉ¹¥¡£ÎÐ¤È½»Âð³¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Æ³¹Ï©¼ù¤ä¸ø±à¤âÂ¿¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´Ä¶¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¢¦¡Ö¶¹»³µÖÎÍ¡£¼«Á³Ë¤«¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤»¤½¤¦¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¥È¥È¥í¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå°Ê¾å½÷À¡Ë
¡Ú4°Ì¡§´ôÉì¸©ÈôÂÍ¹â»³¥¨¥ê¥¢¡Û
¡Ê¼ç¤ÊºîÉÊ¡§·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¤Ê¤É¡Ë
¢¦¡Ö´ôÉì¸©¤ÎÈôÂÍ¡Ê·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ë¡£¥¢¥Ë¥á¤Î°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤É¤«¤Ç¼«Á³Ë¤«¤Ç·Ê¿§¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¡Ú5°Ì¡§µþÅÔ»ÔÆâ¡Û
¡Ê¼ç¤ÊºîÉÊ¡§¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¤Ê¤É¡Ë
¢¦¡ÖµþÅÔ¡Ê¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡Ë¡£Æ´¤ì¤Î³¹¤À¤·¡¢¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¿ä¤·³è¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¤ªº¤¤êÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑ¤Ê¤éÌõ¤¢¤êÊª·ïÇã¼è¥Ê¥Ó