BABYMETALが、「ヘドバンギャー！！」の新録リメイクバージョン「ヘドバンギャー！！ 15th Night Ver.」の最新MVを1月5日15時15分に公開した。

（関連：連載「lit!」第145回：BABYMETAL、乃木坂46、超ときめき♡宣伝部……アイドルの“今”を映し出す最新曲5選）

2012年リリースの「ヘドバンギャー！！」は、15歳の女の子をテーマにしたストーリーということもあり、今回公開となったMVは、結成15周年という節目で“15歳になった”BABYMETALをオマージュしたものに。

オリジナルのMVのストーリーのその後を綴るように、BABYMETALメンバーのほか、ヘドバンの神や伝説のコルセットなども登場する新たな「ヘドバンギャー！！」へと生まれ変わった内容となっている。

また、音源も新たにリメイクされ、SU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALのボーカルも、楽器トラックもすべて新録された最新ミックスに。加えて同リメイク音源も、結成15周年を記念した超限定CDとして販売される。

同CDは、1月7日より東京 渋谷のSHIBUYA TSUTAYA 1階にて開催されるポップアップストア『BABYMETAL FIRST EVER POP-UP IN TOKYO』、および1月10日、11日にさいたまスーパーアリーナで開催される『LEGEND - METAL FORTH』のグッズ売場にて数量限定で販売される。

購入特典としてCD購入で、最新MVに登場するビジュアルのポストカードが1枚プレゼント。そのカードの中には、結成15周年を祝福する『THE CHOSEN 15カード』が15枚限定で封入されているとのことだ。

さらに、「ヘドバンギャー！！ 15th Night Ver.」のリリースを記念し、MV内でメンバーが着用した衣裳と同デザインのスタッズ付き『15th Night Studded Battle Long Jacket』を、15着限定で本日よりオンラインストア『A!SMART』にて抽選販売する。なお『15th Night Studded Battle Long Jacket』はポップアップストアで展示される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）