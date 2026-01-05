ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢½ãÇò¥É¥ì¥¹¤ä¥¿¥¤¥È¤ÊÌÂºÌÉþ»Ñ¤â¡¡¥«¥¦¥³¥ó¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬1·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¹±Îã¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î°áÁõ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢½ãÇò¥É¥ì¥¹¤ä¥¿¥¤¥È¤ÊÌÂºÌÉþ»Ñ¤â¡¡¥«¥¦¥³¥ó¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ß¤¿¤¤¡×¡Ë
¡¡ÉÍºê¤Ï¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¡Øayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A We are ayu -ep.Seichi-¡Ù¤ò¼«¤é¤¬¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È¸Æ¤ÖÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢ÉÍºê¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅê¹Æ¤òInstagram¤ËÏ¢Æü¸ø³«¡£
¡¡1·î3Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë»î¹Ôºø¸í¤Î·ë²Ì¡¢Á´°÷¤Ç¿´¤ò¹þ¤á¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤êÁÕ¤Ç¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö»þÂå¡×¤Î¥«¥Ðー¤òÈäÏª¤·¤¿¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Î½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¯1·î4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ÄÁ°¤ÎÅê¹Æ¤ÎÇò¥É¥ì¥¹¤«¤é°ì½Ö¤ÇÁáÃåÂØ¤¨¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤â°ìµ¤¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤á¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡¡³Æ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¼ê¤Ë´À°®¤ëOP¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÇò¤¤¥É¥ì¥¹¤¬°ú¤Îö¤«¤ì¤Æ¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡õ¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥Ä¤ÎÌÂºÌ°áÁõ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·ー¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆåºÎï¤Ê¤Î¡ª¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¡Ö»þÂå¡×¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¡Ö»äÃ£¤Ï¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤¿±ÇÁü¤Ë¡¢ÉÍºê¤Ï¡Ö¤³¤Î»þÂå¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¡©¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡áËÜ ¼ê¡Ë