大谷翔平選手が3年連続日本全国の子供たちへ海外留学&ホームステイをプレゼントしました。

2024年2月からECCブランドアンバサダーを務める大谷選手。株式会社ECCと共同プロジェクト『ECC SHOW YOUR DREAMS 2026』を3年連続実施。

子供たちの夢や可能性を世界へ広げていくことを目的に日本全国の小・中・高校生合計50人に海外留学&ホームステイをプレゼントしてきましたが今回が最後。

過去に参加した子供たちは「文法をならうのも大事だけど、積極性をもって話したりが大切だと思った」「いろんな人種の方がいて、多文化共生を感じることができた」と海外留学経験を通じて学んでいきました。

約1週間アメリカのカリフォルニア州にホームステイ。期間中には大谷選手の試合観戦プランも予定されています。

大谷選手は「過去2年間を通じて、子どもたちの笑顔や自信に満ちた表情をたくさん見ることができました。そして、また今年もこうしてECCさんとの共同プロジェクトを実現することができ、とても嬉しく思っています。これからも、無限の可能性を持つ日本の子どもたちの挑戦を後押ししたいと思います。アメリカで会いましょう！」とコメントしました。

1月5日から開始されたTV- CM では大谷選手が 英会話 講師として登場。めずらしいメガネ姿の大谷選手が登場します。