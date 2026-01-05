ＢＴＳ・ジョングクの自宅に侵入を試みて逮捕されたブラジル国籍の３０代女性が、接見禁止要請が出されているさなかに再び逮捕されたと５日、現地メディアのインサイトなどが報じた。

記事によるとソウル龍山警察署は４日午後、龍山区にあるジョングクの自宅を訪ねた該当女性を、ストーキング処罰法違反の疑いにより現場で検挙したことを発表したという。該当女性は、ジョングクの郵便物を投げつけるなどの騒ぎを起こしたと伝えられた。

女性は昨年１２月にジョングク宅を２度訪れ、現行犯逮捕。これに伴いジョングク側は、接近禁止を要請している状況だったという。

ジョングクに対するストーキング被害は、継続的に発生している。昨年６月、ジョングクの除隊日に合わせて自宅を訪れた３０代の中国人女性が、複数回にわたり自宅ドアのパスワードを入力しているところを近隣市民に通報され逮捕された。その後、同女性は起訴猶予処分を受けている。同年１０月には韓国国籍の４０代女性が、ジョングク宅の駐車場に無断侵入した疑いで検察に送致される事件が発生。昨年１１月には５０代の日本人女性が、ジョングクの居住地の施錠装置を開けようとしたとして、書類送検されている。