女優の名取裕子（68）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。目の手術について語った。

司会の黒柳徹子が「目の手術もなさったんです」と明かすと、名取は「もう随分、10年以上前なんですけれども、黄斑（おうはん）上膜っていうね、まあ網膜の方とかが波打っちゃっている感じで」と打ち明けた。

黒柳は「なんか加齢によるものなんですってね」とも語り、「そうですよね。片方だけなんですけれども」と名取。「でその時に手術をして。凄いあざになっちゃっていて」と振り返った。

当時、撮影があった際には「凄いあざになっていたんだけれども、ちょうど殴られるストーリーにしてもらって。サングラスかけていいことにして。アイシャドウを濃いねみたいな感じで、ちょっと…。“まあいいか”って言って」と笑ってみせた。

黒柳が「そんなになっちゃったの？」と驚くと、名取は「消えなかったですね。ちょっと茶色くなって。本当にその時はびっくりしたんですけど」と明かした。

それでも「撮影は滞りなく、検事をやってて、恨みを持った人に襲われるみたいな役で」と平然。「いろいろありますよね、長く生きていると」と淡々と話した。