”おブス姿勢”を生み出す、勝手に働く「力」とは！？

姿勢が崩れるのは柔軟性のバランスが悪いから

わざわざおブス姿勢になろうと思っている人はいないはず。むしろ、直さなくてはと思って背すじを伸ばしても、姿勢はいつのまにか崩れてしまいます。それは、あなたの気持ちとは裏腹に、勝手に働く「ある力」のせいなのです。

その力について、イメージしやすいようにテントを例にして説明しましょう。テントは、支柱と四方にバランスよく引っ張るロープによって支えられています。もし、ロープの長さが均一でなかったらどうなるでしょう。1本でも短いロープがあれば支柱ごとそちらに傾き、テント全体にゆがみが生じます。

これらの役割を私たちの体に当てはめると、支柱が骨でロープは筋肉、そしてロープの長さは筋肉の柔軟性になります。おブス姿勢の典型である猫背の原因は、特に胸とお腹の筋肉の柔軟性が低下すること。そう、長時間のパソコン操作やスマホをのぞき込んでいる前かがみの姿勢が、胸やお腹の筋肉を縮ませて、背中側の筋肉ばかりが引っ張られるという状態を作っています。ロープの長さを揃えるように、胸とお腹の筋肉を柔らかくしなければ、姿勢を意識してもキープすることが難しい のです。

アンバランスな状態を何十年も続けていると、やがて骨や関節が変形し、外科手術を行わないと治せなくなってしまいます。ですが、姿勢を正せるうちは的確なストレッチによって柔軟性のバランスを整え、おブス姿勢を卒業することは可能です。

