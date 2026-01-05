高市首相 ギアを上げて自民総裁選で掲げた政策を具体化させる
高市首相
困難な改革にも果敢に挑戦したい
本年は日本にとって大きな分水嶺になるかもしれない
投資と成長の好循環を生み出す
財政持続可能性確保し、投資すべき分野に大胆に投資する
物価安定目標に近い数字になっている（政府経済見通し）
半導体大国・日本の復活かける（ラピダス計画）
妊娠・出産の経済負担軽減する法案を通常国会に提出する
通常国会で2026年度予算案などの成立目指す
国民民主など野党にも協力呼び掛ける（国会運営）
ギアを上げて自民総裁選で掲げた政策を具体化させる
