対ドルでやや軟調＝オセアニア為替概況



豪ドルドルはドル全面高に押されてやや軟調。ベネズエラ問題を受けたリスク警戒の資源国通貨売りなども意識された。先週末の市場で一時0.6700ドル台を付けるなど、豪ドル買いがやや優勢となっており、その調整が入った面もある。朝の0.6690ドル台から午後に0.6665ドルを付けた。

豪ドル円は104円80銭から105円10銭にかけてのレンジ取引。対ドルでの豪ドル売りと、ドル円の上昇が交錯した。



NZドルドルは豪ドルドル同様にドル高に押されて上値が重くなった。朝の0.5770ドル前後から0.5742ドルを付けている。NZドル円は90円台半ばを挟んでの推移。



今週の主な発表予定

豪州

01/07 09:30 住宅建設許可 （11月） 予想 2.1% 前回 -6.4% （前月比）

01/07 09:30 消費者物価指数 （11月） 予想 3.6% 前回 3.8% （前年比）

01/07 09:30 消費者物価指数 （11月） 前回 0.0% （前月比）

01/07 09:30 消費者物価指数 （11月） 予想 3.2% 前回 3.3% （トリム平均・前年比）

01/07 09:30 消費者物価指数 （11月） 前回 0.3% （トリム平均・前月比）

01/08 09:30 貿易収支 （11月） 予想 55.5億豪ドル 前回 43.85億豪ドル （貿易収支）



NZ

特になし

