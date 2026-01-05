MV88 USB-C ステレオマイクロホン

シュア(Shure)は、米ラスベガスで開幕したCES Unveiled 2026にて、AndroidやiOSデバイスに直接接続でき、パワフルなオーディオ処理をポケットサイズのデザインで実現するUSBマイク「MV88 USB-C ステレオマイクロホン」を発表。国内の発売日は2月19日。市場想定価格は28,150円前後。発売に先駆け、2月12日より予約受付を開始する。

USB-C端子を搭載し、AndroidやiOSデバイスに直接接続できるUSBマイク。設定や追加の機器は不要で、接続してすぐに使い始められるほか、録音作業の手間を省き、制作に専念できるよう、クリエイターをサポートする機能も搭載した。

オートレベルモードにより、録音中の入力レベルがリアルタイムで調整され、常に最適な録音レベルが維持できる。また、リアルタイム・デノイザー機能で不要なバックグラウンドノイズを除去し、どんな環境でも明瞭でプロフェッショナルな音声を実現できるとする。

4つの選択可能な収音パターン(左右の収音範囲を調整できるステレオモード、モノカーディオイド、モノ双指向性、Rawミッドサイド)を搭載。あらゆる録音シナリオに対応できるとしている。

音質のカスタマイズをしたい場合も柔軟に調整可能。録音シナリオから選べる5つのクイックスタートプリセットから選択できるほか、マイクゲイン、5バンドEQ、リミッター、コンプレッサー、ハイパスフィルター、ステレオ幅の調整といった高度な処理も、MOTIV Video、MOTIV Audioモバイルアプリ、MOTIV Mixデスクトップアプリから行なえる。