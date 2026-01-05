◆全日本バレーボール高校選手権 ▽女子１回戦 旭川実２―０敬愛学園（５日・東京体育館）

春高バレー（全日本バレーボール高校選手権）が５日、東京体育館で開幕し、２年ぶり３３回目出場の旭川実は敬愛学園（千葉）を２―０のストレートで下し、２回戦へ駒を進めた。

追い込まれても、攻める気持ちは持ち続けていた。第１セット、２１―２４と先にセットポイントを握られたが、ここから５連続ポイントで一気に第１セットを奪った。デュースに持ち込むサービスエースを決めるなど、サーブで攻め続けたＯＰ中村咲陽主将（３年）は「やっぱり入れるだけだと相手に切り返されてしまうので、自分のサーブで攻めて逆転しようという気持ちだった」と振り返った。

チームを支えたのは、強心臓の１年生セッターだった。第１セット序盤、正セッター木下夏香（３年）が足を引きずるように交代。Ｓ竹居田恭子（１年）が投入された。竹居田は「（木下の）足がよくなくて、いつでも準備しといてと言われていた。やるしかないと思いました。（緊張は）あんまりしなかった。楽しかったです」。入った直後はミドルがマークされていたこともあり、アウトサイドを多用。ブロックを振った試合終盤では、本来強みであるミドルで得点を重ね、接戦を制した。

岡本祐子監督は「ウチのバレーの基本である、ボールをつないでつないで、得点までつなげるところが出たいい試合だった。上出来です。合宿も苦しい時間が続いたけど、選手たちが吹っ切ってやってくれたので、ありがたい」。チームを鼓舞し続けた中村主将についても「あの子、最後『攻めようよ』って言って、気持ちが前面に出たのが１セット目の後半。頑張ってくれたと思います」とたたえた。

７日の２回戦では、奈良文化との対戦が決まっている。岡本監督は「つなぎのいいライトの速いチーム。いつも強いチームという印象。まず本当にこの１回戦だったので、（対策は）ここからです」。中村主将は「次の試合も勝って、センターコートまで行くことなので、次の試合も勝ちきりたい」と意気込んでいた。