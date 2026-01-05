お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が5日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。そのおいしさに衝撃を受けたグルメを明かした。

同番組で、年末年始のエピソードを披露したレギュラー陣。年明け早々、家族で静岡県の伊豆・下田を訪れたという澤部は「年始の最初に口に入れるものは下田の海鮮。おいしいお魚をたらふく食べようと決めてて」と回想。特番収録での豪華なケータリングにも手を付けず、朝9時半過ぎに帰宅したという。

そこから車で出発することになったが、道中は山道が多いため、子供用の酔い止め薬を買いにドラッグストアへ向かった澤部。正月営業で開店時間が通常よりも遅く、それまでの時間をつぶそうとコンビニエンスストアへ入ったところ、「カフェラテでも買って過ごそうかなと思ってたら、気づいたら“ななチキ”を食べちゃって」と打ち明けた。

まさかの“ミス”に澤部は「今年一発目は、下田の海鮮で腹パンパンにしようと思ってたのに」と悔しがったものの、「腹ペコペコで食ったななチキが、キンメの煮付け以上においしい」と断言。「衝撃のうまさ。ななチキが一番うまい」と語っていた。