毎熊克哉（38）の主演映画「安楽死特区」（23日公開）完成披露試写会が5日、東京・ユーロライブで行われた。この日、高橋伴明監督（76）は登壇しなかったが、プロデューサーを務めた妻の高橋惠子（70）が「本来なら、登壇するはずですけど、なんと脳梗塞で今、入院しています。軽い脳梗塞で、回復に向けてやっております」と、夫の同監督が脳梗塞で倒れたと明かした。

高橋は「（舞台あいさつには）立てないけれども、くれぐれもよろしくと…それも皆さんに伝えたい」と、高橋監督の思いを代弁。「撮影中…寒い時期ですけど命を削って撮影していたと思う。『本当に役者さん達、スタッフ…特に助監督は日本で最高の3人がそろったんだ』と申しておりました。『本当にありがとう』と伝えたかったんだと思います」と続けた。さらに「高橋から今日、メッセージはない。ここに来られないのが、つらいと思う。言いたいことは映画に全て込めたと思う」とも口にした。

「安楽死特区」は、在宅医で作家の長尾和宏氏の、19年の同名小説の映画化作品。近未来の日本で「安楽死法案」が可決され、国家主導で導入された制度のもと、人間の尊厳、生と死、そして愛を問う物語。舞台は今から数年後の日本で、欧米に倣って安楽死法案が可決されたものも反対の声が多いため、国は実験的に国家戦略特区「安楽死特区」を設置し施設「ヒトリシズカ」が誕生。回復の見込みがない難病を患い、余命半年と宣告されたラッパー酒匂章太郎と、パートナーでジャーナリストの藤岡歩は安楽死法に反対で、特区の実態を内部から告発することを目的に入居。安楽死を決意した人間たちの愛と苦悩。医師たちとの対話を通じ、2人の心に微細な変化が訪れる物語。

高橋は、作品について「良い悪いじゃなく生きざま、何を大事に生きるかを感じて欲しい」と評した。この日は主演の毎熊をはじめ大西礼芳（35）奥田瑛二（75）も登壇した。

◆「安楽死特区」 国会で「安楽死法案」が可決され、国家戦略特区として「ヒトリシズカ」と名づけられた施設が誕生。安楽死を希望する者が入居し、ケアを受けられるこの施設は、倫理と政治の最前線で物議を醸す存在となっていた。回復の見込みがない難病を患うラッパー酒匂章太郎（毎熊克哉）は、進行する病に苦しみながらもヒップホップに救いを見いだし、言葉を紡ぎ続けていた。チベットで出会い、共に暮らすジャーナリスト藤岡歩（大西礼芳）は、章太郎が余命半年を宣告された今も安楽死に反対で、特区の実態を内部から告発することを目的に、「ヒトリシズカ」に入居する。施設には、末期がんに苦しむ池田（平田満）と妻の玉美（筒井真理子）、認知症を抱え、完全に呆けないうちに死なせて欲しいと願う元漫才師の真矢（余貴美子）など、それぞれに事情を抱えた入居者たちが暮らしていた。急速に衰え、言葉さえままならなくなった章太郎は歩に相談もなく「安楽死を望みます」と考えを一変。歩は、池田の主治医の鳥居（奥田瑛二）や章太郎の主治医の尾形（加藤雅也）三浦（板谷由夏）ら特命医それぞれの思いに触れ、命と死に真摯（しんし）に向き合うことを迫られる。