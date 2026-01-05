ユニクロ新年祭、着回し力バツグンの冬服が大幅値下げ中。ニット・ダウン・ジーンズなどが1月8日まで特価に。
ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。
2026年1月3日から8日までの期間は、新年祭を開催中。
年末祭に引き続き、インナー、トップス、アウターまで、人気の冬服が今だけの特別価格でゲットできます。
冬服をお得に買えるラストチャンスかも？
●メリノリブタートルネックセーター（期間限定価格1990円）
極細メリノウール100％でやわらかくなめらかな着心地でありながら、自宅で簡単お手入れが叶うマシンウォッシャブル仕様の優秀セーター。
スタイルを美しく見せてくれるフィット感が、SNSで絶大な支持を得ています。
●シームレスダウンショートジャケット（期間限定価格7990円）
真冬の寒さに負けない暖かさと、デイリー使いしやすいデザイン性を求めている人にぴったりのアウター。
防風、撥水、防水性と高機能で、外ポケットの内側と袋布にはフリース素材を採用するなど、防寒対策にもってこいの一着です。
●バギーカーブジーンズ（期間限定価格3990円）
コットンブレンド素材で作られたやわらかい履き心地のジーンズは、冬に限らず、シーズンレスで活躍する一本。
ハイウエストとゆったりとしたカーブシルエットの組み合わせで、肉感のカバーとスタイルアップの両方が狙えます。
さらに、「超極暖ヒートテックインナー」は1990円、「ハイブリッドダウンパーカ」は9990円、「パフテックコンパクトベスト」は3990円、「ウルトラストレッチセット」は3990円など、新春特価アイテムが目白押し！
1月5日現在、アイテムによってはサイズやカラーが欠けているものも。気になる人はお早めに。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 梅谷りな