Netflix映画『10DANCE』に出演する俳優の竹内涼真がInstagramを更新した。

竹内は「It’s cold, huh? Wanna dance?」と綴り、写真には、陽の差し込む部屋でベッドに腰掛け、ラフに髪をかき上げる姿が収められている。別の写真では、鏡越しにカメラを構えたセルフィーも。鏡面には赤い文字が記され、竹内は片脚を組んで座りながら指先を口元に添えるポーズを見せている。

さらに集合ショットも掲載された。天井に灯りが連なる屋内で、ギターやテーブルのボトルが写り込む中、竹内は中央付近で仲間たちと肩を寄せ、賑やかな空気感を伝えている。そのほか白いシャツ姿でカメラを至近距離で構えたアップのカットや、きらめく飾りを指先で持ち上げる横顔姿も並ぶ。

竹内が『10DANCE』で演じているのは、ラテンの日本チャンピオンである鈴木信也。スタンダードのトップダンサー・杉木信也（町田啓太）とタッグを組み、究極の競技「10ダンス」に挑む。 （文＝リアルサウンド編集部）