「何十年もサッカー観てて初めて」「伝説級」バルサ守護神の“画期的”死守が話題沸騰！文字通り捨て身…「生贄にもほどがある」
画期的な頭脳プレーが話題だ。
現地１月３日に開催されたラ・リーガ第18節で、首位のバルセロナが５位のエスパニョールと敵地で対戦。86分にダニ・オルモが均衡を破ると、直後の90分にロベルト・レバンドフスキが追加点を挙げ、２−０で快勝した。
大きな注目を集めているのは、20分のシーンだ。速攻からロベルト・フェルナンデスに抜け出されるも、守護神のジョアン・ガルシアがセーブ。ただ、ボールがこぼれて再びピンチを迎えたなか、J・ガルシアは目の前のチームメイト、ジェラール・マルティンを後ろから突き飛ばし、シュートブロックに向かわせたのである。
味方を“生贄”にした、文字通り捨て身の守備は功を奏し、アウェーチームは窮地を脱した。
一部始終がSNSで公開されると、再生回数がぐんぐん上昇。次のようなコメントが続々と寄せられている。
「生贄にもほどがある」
「味方にファールやろ」
「DFも本望だろう」
「何十年もサッカー観てて初めて観た。でも凄い」
「画期的すぎる」
「スロー観て笑ってしまった」
「スローで観るとめっちゃ面白い笑」
「敵を倒さなければなんでもありw」
「これはもう伝説級」
「新しいトレンドになりそう」
24歳のスペイン人はこのシーン以外でも好守を炸裂させ、マン・オブ・ザ・マッチに輝いた。バルサを率いるハンジ・フリック監督も「世界最高のゴールキーパーの１人だ。彼に感謝しなければならない。自信を持ち、常に集中している選手だ」と評した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】この手があったか！バルサ守護神が味方を使って死守
