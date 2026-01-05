Stray Kids（ストレイキッズ）の日本公式YouTubeチャンネルに、メンバーたちによる『スキズ運勢くじ2026』動画が2本公開された。

【動画】Stray Kidsメンバーが「スキズ運勢くじ2026」に挑戦！／2025年の「スキズ運勢ガチャ」（2本）／2024年バージョン（8本）

■Stray Kidsメンバー、恒例の“運勢”くじに挑戦

新年の恒例企画としてファンに親しまれているStray Kidsの「スキズ運勢ガチャ」が、今年は「スキズ運勢くじ」として登場。今回はまず“メンバーを選ぶくじ”を引き、続いて“何をするか”を決めるくじを引いて、実際にその内容を実行するという流れだ。メンバーは12月15日に出演した『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』で披露した、王子様のような白衣装姿で登場した。

ひとつめの動画のトップバッターはBang Chan（バンチャン）。“リノの指輪にキス”というくじを引き当て、唇を突き出してキス。続くLee Know（リノ）はSeungmin（スンミン）の首に手を回し、一緒に10秒間見つめあう。スンミンはバンチャンに向けて“ハート3点セット”をキュートに披露した。「ヒョンジンにハグをしてもらう」くじを当てたのはHyunjin（ヒョンジン）。仕方なくセルフハグするヒョンジンを、Changbin（チャンビン）が抱きしめに登場する一幕も。

2本目の動画では、チャンビンはFelix（フィリックス）と互いの肩に片腕を乗せながらウィンクを送り合い、フィリックスはHAN（ハン）の全力の愛嬌に体をのけぞらせながら爆笑。ハンはグループの末っ子・I.N（アイエン）にかっこいいポーズを教えてもらうはずが、どこかかわいさ溢れる仕上がりに。アイエンはチャンビンにTMI（「今日の個人的なちょっとした出来事」の意味）を披露。画面の外から聞こえてくるメンバーたちのツッコミや歓声も相まって、Stray Kidsらしい“わちゃわちゃ”感に溢れた動画で、新年からファンの心をほっこりと温めている。

SNSでは「スンミンの表情見せてくれるバンチャンさすが！」「新年からツンデレリノさんありがとう」「素直に愛嬌するスンミンがかわいい」「ヒョンジンのセルフハグ尊い」「チャンビン、ハグしに来てくれるの優しい」「豪快に笑うぴりちゃん良い（笑）」「ハンの日本語流暢すぎてびっくり！」「かっこいいポーズ教えるイエニがかわいすぎ」「相変わらずのわちゃわちゃが愛おしい」とファンの歓喜の声が寄せられている。

