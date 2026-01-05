5日15時現在の日経平均株価は前営業日比1675.92円（3.33％）高の5万2015.40円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1030、値下がりは527、変わらずは42と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を434.53円押し上げている。次いで東エレク <8035>が272.75円、ＳＢＧ <9984>が221.41円、ファストリ <9983>が43.32円、ファナック <6954>が41.95円と続く。



マイナス寄与度は4.3円の押し下げでニトリＨＤ <9843>がトップ。以下、エムスリー <2413>が2.97円、ベイカレント <6532>が2.51円、トレンド <4704>が1.54円、メルカリ <4385>が1.04円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、機械、電気機器、証券・商品、銀行、医薬品と続いている。



※15時0分4秒時点



